В США узнали о сокращении сотрудников подразделений Disney

Американская медиакомпания Walt Disney Co. уволит порядка около 200 сотрудников своих подразделений ABC News Group и Disney Entertainment Networks. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.
Отмечается, что увольнения коснутся 6% штата двух подразделений.
Ожидается, что над подготовкой телепрограмм ABC «20/20» и «Nightline» теперь будет работать одно подразделение. Также компания планирует закрыть новостной сайт «538», в котором работают около 15 человек.
Disney может сообщить об увольнениях уже 5 марта, говорится в статье.
Акции Disney подорожали на 0,6% на дополнительной сессии 4 марта. С начала года капитализация компании сократилась на 2,1%, до $203,9 млрд.
До этого сообщалось, что стриминговое подразделение корпорации Walt Disney, в которое входят сервисы Disney+ и Hulu, впервые в своей истории закончило квартал с прибылью.
Ранее сообщалось, что в Disney решили более осмысленно использовать возможности ИИ.