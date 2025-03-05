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В США узнали о сокращении сотрудников подразделений Disney

WSJ: Disney уволит 200 сотрудников ABC News и Entertainment Networks
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Disney

Американская медиакомпания Walt Disney Co. уволит порядка около 200 сотрудников своих подразделений ABC News Group и Disney Entertainment Networks. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Отмечается, что увольнения коснутся 6% штата двух подразделений.

Ожидается, что над подготовкой телепрограмм ABC «20/20» и «Nightline» теперь будет работать одно подразделение. Также компания планирует закрыть новостной сайт «538», в котором работают около 15 человек.

Disney может сообщить об увольнениях уже 5 марта, говорится в статье.

Акции Disney подорожали на 0,6% на дополнительной сессии 4 марта. С начала года капитализация компании сократилась на 2,1%, до $203,9 млрд.

До этого сообщалось, что стриминговое подразделение корпорации Walt Disney, в которое входят сервисы Disney+ и Hulu, впервые в своей истории закончило квартал с прибылью.

Ранее сообщалось, что в Disney решили более осмысленно использовать возможности ИИ.

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