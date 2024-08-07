Сервис Disney+ впервые вышел в плюс

Сервис Disney+ закончил квартал с прибылью впервые с запуска, обеспечив материнской компании заметную часть общей чистой прибыли в $2,6 млрд. Об этом сообщается в отчетности компании.

Стриминговое подразделение компании, в которое входят сервисы Disney+ и Hulu закончило квартал с операционной прибылью $47 млн — при том, что год назад подразделение компании завершило аналогичный период с большими убытками — $512 млн.

По мнению компании, четвертый квартал стриминговое подразделение также встретит с прибылью. Это подразделение привлекает большое внимание инвесторов — за последние несколько лет компания и партнеры Disney вложили в сервисы несколько миллиардов долларов.

До этого компания Disney в пятницу изменила даты выхода фильмов по киновселенной Marvel, представив обновленную программу проката до 2027 года.

Ранее стало известно, что выйдет продолжение фильма «Дьявол носит Prada».