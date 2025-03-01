«Жизнь — как зебра»: Буйнов обратился к подписчикам после ДТП

Народный артист России Александр Буйнов после ДТП обратился к подписчикам своего Telegram-канала. Он опубликовал видео, в котором выгуливает собаку.

«Жизнь — как зебра — полоса белая, полоса черная. К счастью — они меняются! В первый день весны, друзья, я хочу пожелать всем здоровья, благополучия, пусть у вас все будет хорошо!» — написал он.

74-летний Буйнов напомнил, что весна всегда приносит с собой новые надежды и мечты, и призвал создавать для себя и своих близких счастливые моменты и ставить перед собой новые цели.

Певец Александр Буйнов 27 февраля сбил 61-летнюю женщину на «зебре» в Подмосковье. Пострадавшую увезли в больницу с разрывом связок. Женщину спасла хорошая реакция, она смогла отпрыгнуть в сторону. Что еще известно о ДТП — в материале «Газеты.Ru».

Как уточняет издание Super, пострадавшая в ДТП с Буйновым пенсионерка утверждает, что народный артист до сих пор не связался с ней и не принес извинений. Кроме того, она заявила, что не собирается прощать певца ни за какие деньги.

Ранее агент Буйнова обвинил пострадавшую в ДТП пенсионерку во вранье.