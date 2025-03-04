Автор песен Пугачевой оценил возможность сотрудничества с Бузовой

Поэт-песенник Александр Шаганов заявил в беседе с NEWS.ru, что не против, чтобы певица Ольга Бузова исполняла его композиции.

Шаганов считает, что общество предъявляет повышенные требования к артистам. Он отметил, что ему нравятся люди с активной позицией, как Бузова.

«А ведь эстрада — легкий жанр. Например, люди веселятся возле бассейна на побережье под чьи-то песни, это тоже эстрада как часть искусства. А кто-то оперу любит. Просто разные аудитории. Если Бузова на слуху, то это не просто так. Значит, и у нее есть какой-то феномен», — отметил композитор.

Александр Шаганов писал тексты для песен таких звезд, как Алла Пугачева, София Ротару, Людмила Зыкина, Александр Барыкин, Татьяна Овсиенко, Дима Билан, Алсу, Александр Маршал, Алексей Глызин, Катя Лель, Анита Цой, Наталья Ветлицкая, Вячеслав Малежик, и групп «Иванушки International», «На-На», «Рондо», «Фабрика», «Куприянов», «Мельница», «25/17».

В марте Шаганов назвал плюсы главного хита певицы Инстасамки. По мнению поэта, в песне «За деньги да» нет ничего предосудительного — девушка, на его взгляд, не прославляет описанные в песне реалии, а может высказывать протест против них.

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