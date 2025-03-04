Стало известно о продаже многомиллионной недвижимости Арбениной в США

Певица Диана Арбенина купила и продала два дома в США. Об этом сообщает издание «Страсти».

По данным издания, Арбенина приобрела двухэтажный дом в районе Тайби-Айленд рядом с побережьем Атлантического океана в штате Джорджия в 2022 году. Недвижимость ей обошлась в $850 тысяч. В здании есть три спальни и два санузла. Дата покупки второго дома в Джорджии неизвестна.

Как отмечает «Страсти», в 2023 году Арбенина продала два дома юрлицу Moby 014 Realty LLC и компании Twin 029 Realty LLC. Владельцем этих обеих компаний оказался некий Александр Тарелкин. Стоимость сделки не указана.

4 марта общественники из организации «Офицеры России» потребовали от губернатора Оренбургской области Дениса Паслера отменить концерт Дианы Арбениной и группы «Ночные снайперы» в Оренбурге.

По мнению активистов, певица выражала негативное отношение к специальной военной операции, о чем в адрес «Офицеров России» якобы поступают обращения участников и ветеранов СВО, а также патриотически настроенных граждан, «возмущенных продолжающейся активной концертной деятельностью музыкальной группы».

Ранее стала известна стоимость двухэтажной квартиры Настасьи Самбурской.