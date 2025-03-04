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На самом большом в мире проекционном куполе покажут открытие Антарктиды

В Петербурге на огромном экране покажут шоу «Тайны ледяной планеты»
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Плюс Студия

В Санкт-Петербурге на самом большом проекционном куполе в мире покажут открытие Антарктиды и другие тайны льда. Об этом «Газете.Ru» сообщили Яндекс Афиша и «Планетарий 1».

Героями проекционного шоу «Тайны ледяной планеты» (6+) стали первооткрыватель Антарктиды Ф.Ф.Беллинсгаузен, современная ученая-гляциолог и космонавт из 3025 года. Они покажут космическое путешествие к ледяной планете, современные исследования на антарктической станции Восток, историю открытия Антарктиды на кораблях «Восток» и «Мирный» и захватывающие пейзажи планеты Земля.

В шоу вошли настоящие кадры и современная графика, созданная специально для шоу.

«Завораживающие просторы Арктики и Гренландии, Байкала и Камчатки, северное сияние, скрытые от глаз ледяные пещеры и замерзшие водопады будут сменяться космическими пейзажами и ледяными экзопланетами, окруженными поясами астероидов», — обещают организаторы.

Диаметр проекционного купола в «Планетарии 1» составляет 37 метров, площадь — более 2,1 тысячи квадратных метров. Планетарий расположился в здании крупнейшего старинного газгольдера России.

Ранее выставку «Виктор Цой. Легенда» в Санкт-Петербурге продлили до конца сентября.

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