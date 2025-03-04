Тося Чайкина, Лолита, IOWA примут участие в шоу-концерте LAB с Антоном Беляевым

На сцене ВТБ Арены пройдет большой шоу-концерт LAB с Антоном Беляевым, сообщила пресс-служба PMI.

31 мая на сцену «Центрального стадиона «Динамо» ВТБ Арены» с музыкантами группы Therr Maitz выйдут приглашенные артисты — IOWA, Тося Чайкина, Сергей Бобунец, Садковская, The Dawless+Кассета и другие. Также вместе с артистами выступит и Лолита Милявская.

По словам организаторов, гостей мероприятия ждут известные песни в неожиданных аранжировках, неизменные оркестр и хор в увеличенном составе, множество звезд, обновленная графика, свет и заведующие творческой лабораторией — Антон Беляев и Therr Maitz.

Основатель Therr Maitz, продюсер, участник и наставник шоу «Голос» на Первом канале Антон Беляев создал творческую шоу-лабораторию LAB для музыкальных экспериментов. К примеру, здесь Скриптонит исполнил песню Шуры «Ты не верь слезам», Slava Marlow переосмыслил хит «Вечно молодой» из саундтрека к фильму «Брат 2», Азамат Мусагалиев спел «Ничего не говори», а Рома Зверь — Егора Летова.

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