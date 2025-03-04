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Клава Кока вспомнила, как у нее увели парня: «Такая дура была»

Певица Клава Кока призналась, что у нее уводили парня
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klavacoca/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Клава Кока призналась в Telegram-канале, что у нее уводили парня.

По словам Коки, это было в тот момент, когда она на протяжении долгого времени особо не дружила с лицами своего пола. В основном у нее были друзья-мужчины. Одной из своих первых подруг она решила рассказать о своей влюбленности. Певица призналась, что поделилась об этом только с этой девушкой, потому что это было что-то очень личное для нее. Через несколько месяцев артистка узнала, что подруга «крутит шуры-муры» с этим парнем.

«Я еще такая дура была. Такая глупая. Думаю: «Ну ладно. Главное, чтобы вы были счастливы. Ладно». Я даже не переставала с ними общаться. А потом парень решил поменяться в своем мнении и снова пришел ко мне, хотя был с ней. В общем, была такая сложная, запутанная история», — поделилась певица.

По словам Коки, в то время эта история очень сильно ранила ее и оставила травму. С тех пор певица не ходит на свидания с теми мужчинами, у которых были романтические отношения с ее подругами.

Ранее Клава Кока раскрыла отношение к Natan после скандала.

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