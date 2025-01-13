Клава Кока раскрыла отношение к Natan после скандала

Певица Клава Кока заявила, что хорошо относится к Natan

Певица Клава Кока призналась в «Шоу Воли», что не может осуждать артиста Natan (Натан Миров) после скандала в шоу «Звезды в джунглях».

Кока сохранила к Natan хорошее отношение как к артисту и товарищу по лейблу. Сама певица не приемлет измен.

«В личных вопросах, видимо, наши мировоззрения и мнения расходятся», — поделилась исполнительница.

15 октября Natan рассказал, что между ним и блогершей Лерчек возникла симпатия на проекте «Звезды в джунглях». По словам артиста, он огорчен и разочарован своим недостойным поступком. Музыкант признался, что перестал осознавать, где реальность на проекте, потерял контроль и повел себя «как животное». Сама Чекалина призналась, что не знала о браке Мирова.

Natan также целовался с певицей Бьянкой на проекте. Артистка рассказывала, что делала это ради хайпа и не имела к исполнителю никаких чувств.

23 октября жена Natan Анастасия Швецова заявила, что рассталась с мужем за месяц до начала съемок шоу «Звезды в джунглях». 25 ноября журналистка Алена Жигалова заявила, что жена Мирова простила его за измены. Швецова опровергла это.

Ранее супруга рэпера Natan подтвердила, что не собирается к нему возвращаться.