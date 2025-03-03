Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хамиль из «Касты» о жизни после остановки сердца: «Я ощутил большую легкость»

Солист «Касты» Хамиль признался, что все простил себе после остановки сердца
close
hamil.kasta/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Солист «Касты» Хамиль (настоящее имя — Андрей Пасечный) рассказал в большом YouTube-интервью Михаилу Козыреву (признан в РФ иностранным агентом) о том, как изменилось его мироощущение после пережитой остановки сердца.

20 июня 2023 года у Пасечного случился инфаркт сердца во время утренней пробежки. Музыкант рассказал, что к его мозгу не поступал кислород минимум 45 минут. В больнице рэперу провели срочное шунтирование сердца, что спасло ему жизнь.

«Я только укоренился в каких-то ощущениях и взглядах [после остановки сердца]. Меня это несильно изменило, но помогло перешагнуть через какие-то вещи, которые я не мог самому себе простить. Я ощутил большую легкость. Я себе все простил. Плюс у меня еще долгое время восстанавливалась память, и я очень многое забыл», — поделился музыкант.

По словам Хамиля, ему тяжело далось восстановление, поскольку оно совпало с записью нового альбома «Касты».

«Мне было сложно записывать альбом еще потому, что я сломал зуб [во время падения]. Мне пришлось записывать альбом со всеми вставными штуками [во рту]. <…> Самое основное — да, состояние Делирия и паника от того, восстановится ли память. Многое не помнишь, многие вещи бессвязные», — заявил Пасечный.

В то же время Пасечный назвал новый альбом «Касты» терапевтическим, так как во время работы над ним он получил поддержку от коллег по группе.

Ранее стало известно, что Эммануилу Виторгану вызвали скорую.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами