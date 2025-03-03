Хамиль из «Касты» о жизни после остановки сердца: «Я ощутил большую легкость»

Солист «Касты» Хамиль признался, что все простил себе после остановки сердца

Солист «Касты» Хамиль (настоящее имя — Андрей Пасечный) рассказал в большом YouTube-интервью Михаилу Козыреву (признан в РФ иностранным агентом) о том, как изменилось его мироощущение после пережитой остановки сердца.

20 июня 2023 года у Пасечного случился инфаркт сердца во время утренней пробежки. Музыкант рассказал, что к его мозгу не поступал кислород минимум 45 минут. В больнице рэперу провели срочное шунтирование сердца, что спасло ему жизнь.

«Я только укоренился в каких-то ощущениях и взглядах [после остановки сердца]. Меня это несильно изменило, но помогло перешагнуть через какие-то вещи, которые я не мог самому себе простить. Я ощутил большую легкость. Я себе все простил. Плюс у меня еще долгое время восстанавливалась память, и я очень многое забыл», — поделился музыкант.

По словам Хамиля, ему тяжело далось восстановление, поскольку оно совпало с записью нового альбома «Касты».

«Мне было сложно записывать альбом еще потому, что я сломал зуб [во время падения]. Мне пришлось записывать альбом со всеми вставными штуками [во рту]. <…> Самое основное — да, состояние Делирия и паника от того, восстановится ли память. Многое не помнишь, многие вещи бессвязные», — заявил Пасечный.

В то же время Пасечный назвал новый альбом «Касты» терапевтическим, так как во время работы над ним он получил поддержку от коллег по группе.

Ранее стало известно, что Эммануилу Виторгану вызвали скорую.