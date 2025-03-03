Итальянский певец попал в больницу перед концертом в Светлогорске

Певцу Алессандро Сафина из Италии вызвали скорую перед концертом в Светлогорске

Итальянскому оперному певцу Алессандро Сафина вызвали скорую помощь перед концертом в Светлогорске, который состоялся 1 марта в Янтарь-Холле. Об этом сообщает местное издание «Клопс» со ссылкой на организатора его выступления Елену Стефанив.

«Действительно, у Алессандро упало давление, он почувствовал себя неважно. Мы перестраховались и вызвали скорую помощь», — пояснила Стефанив.

По словам организатора, в больнице итальянскому артисту сделали кардиограмму, после чего врач «дал добро» на проведение концерта — и оно состоялось.

«Выступление прошло замечательно. Вечером мы поужинали, и на другой день он благополучно вылетел из Калининграда», — подчеркнула женщина.

Стефанив предположила, что самочувствие певца ухудшилось из-за резкой смены погодных условий: около трех месяцев артист находился в жарких странах, потом, в феврале, он провел концерт в Минске, после которого отправился в Светлогорск.

Сейчас, пояснила женщина, Сафина находится в большом туре по России, который включает в себя более 10 городов. Уже 3 марта певец выступит в Кремлевском дворце.

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