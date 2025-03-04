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Бородина публично поссорилась с женихом: «Крыса»

Жених Бородиной Николай пожаловался, что телеведущая назвала его крысой
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Жених Ксении Бородиной Николай Сердюков пожаловался подписчикам в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) на то, что телеведущая часто его бросает в аэропорту.

«Что нужно знать про Ксению Кимовну? Кидалово. Всегда меня на границе бросает, как только проходим таможенный контроль или досмотр», — возмутился мужчина.

Сердюков подчеркнул, что в отличие от возлюбленной всегда ждет ее. Он вспомнил, что только один раз не смог сразу же остановиться, когда Бородину остановили сотрудники ДПС.

«А тут один раз ее остановил ДПСник, а я не мог [остановиться, чтобы не] создавать аварийную ситуацию. Проехал метров 800. И мне cказали: «Крыса, ты куда уехал?» — рассказал блогер.

Бородина в свою очередь заявила, что не называла избранника крысой. При этом телеведущая не стала исключать, что подобная ситуация произошла.

«Ну, не крыса же. Я сказала: «Как ты мог уехать?» И что ты на меня все время жалуешься в Stories?» — возмутилась Бородина.

7 декабря 2024 года Бородина и Сердюков объявили о помолвке. Телеведущая признавалась, что уже начала подготовку к свадьбе.

Ранее сообщалось, что Аврора Киба высмеяла Григория Лепса в личном блоге.

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