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Кинокритик объяснил, почему российских зрителей разочаровала «Анора»

Кинокритик Голубчиков: «Анора» разочаровала россиян, так как это не массовое кино
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Arna Media

Российские зрители в большинстве своем остались недовольны фильмом «Анора», ставшем в этом году главным триумфатором кинопремии «Оскар». По мнению кинокритика Александра Голубчикова, это нормальная реакция. В беседе с Общественной Службой Новостей он объяснил, что речь идет об авторской картине, больше предназначенной для фестивальных показов, чем для массового кино.

«Это авторское кино и оно не предназначено для массовой аудитории. Это современная версия картины «Красотка». Но реалистичное прочтение, где финал никто не правил, и он такой, каким должен быть», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что зрителям обычно нужен хороший финал, чтобы остаться довольными фильмом, но в этом случае его нет – это добавило разочарования. При этом важно, что кинокритики высоко оценили работу, а российские актеры добились признания даже в условиях «отмены русской культуры», считает Голубчиков.

«Широкая публика опечалилась, а вот кинематографическая тусовка осталась весьма удовлетворенной», — добавил он.

Напомним, на церемонии вручения «Оскар» фильм «Анора» был признан лучшим. Подробнее об итогах кинопремии этого года – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России назвали неудивительной победу «Аноры» на премии «Оскар».

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