СМИ сообщили, что у 85-летнего Эммануила Виторгана анемия

Народный артист России Эммануил Виторган находится в ревматологическом отделении в одной из московских клиник. Об этом сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, сейчас 85-летний актер проходит обследование. Другие детали его состояния здоровья не раскрываются.

Накануне Mash утверждал, что Виторган попал в больницу из-за проблем с сердцем. Сообщалось, что актеру вызывали скорую после того, как ему стало плохо в культурном центре на Остоженке.

При этом супруга народного артиста Ирина позднее опровергла эту информацию в разговоре с телеканалом «360». Она назвала «враньем» новость о том, что актеру вызвали скорую.

Эммануил Виторган стал известен после главной роли в фильме «И это все о нем», славу ему также принесли роли в фильмах «Чародеи», «Благочестивая Марта», «Ларец Марии Медичи», «Долгий путь в лабиринте», «Тревожное воскресенье».

Ирина и Эммануил Виторган поженились в 2003 году. В их браке родилось двое дочерей – Этель (в 2018 году) и Клара (в 2019-м). У актера также есть дочь Ксения Румянцева от первого брака и сын Максим Виторган от второго.

Ранее сообщалось, что итальянский певец попал в больницу перед концертом в Светлогорске.