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Нюша призналась, что пока не планирует перевозить к себе детей

Певица Нюша заявила, что пока не хочет перевозить к себе детей
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nyusha_nyusha/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Нюша призналась в беседе с Telegram-каналом «Звездач», что пока не хочет перевозить своих детей к себе.

Нюша уточнила, что несколько раз в месяц видится с дочерью и сыну. Дети иногда к ней приезжают. Пока у артистки нет желания, чтобы они жили с ней на постоянной основе. Певица объяснила, что сейчас начала все больше и больше любить себя.

«На 8 марта целый день для себя: в СПА и встреча с подругами. Я не из тех женщин, которые намеренно ходят ищут повода, свидания, мужчин. Нужно заниматься собой, и в нужный момент оно все само собой случится», — поделилась исполнительница.

7 мая 2024-го Нюша объявила о расставании с бизнесменом Игорем Сивовым. При этом исполнительница заверила, между ними остались прекрасные отношения и взаимопонимание. Нюша рассказывала, что сейчас намерена заниматься собой и самосовершенствоваться.

Нюша и Сивов находились в браке с 2017 года. В их союзе родились дочь Серафима-Симба и сын Саффрон. В 2022 году Нюша призналась, что пережила измену бизнесмена во время второй беременности, но смогла его простить.

Ранее Нюша захотела сняться в кино.

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