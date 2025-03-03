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Стало известно о состоянии соратника Тесака из группы «Русский стяг» после покушения

Лидер группы «Русский стяг» четыре дня находится без сознания после нападения
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Евгений Долганов/VK

Представитель ультраправой музыкальной группы «Русский стяг» заявил «Газете.Ru», что обстоятельства нападения на лидера коллектива Евгения Долганова пока неизвестны. Музыкант четыре дня не приходит в сознание.

«Работают правоохранительные органы, сейчас отрабатывают несколько версий. Евгений получил ЗЧМТ, у него переломы ребер, сломана рука, ушибы внутренних органов, переохлаждение. С момента нападения Евгений находится без сознания. Состояние стабильно тяжелое, но стабилизировалось», – сказал представитель группы.

28 февраля стало известно, что Долганова госпитализировали после нападения. В паблике группы во «ВКонтакте» сообщалось, что его состояние тяжелое. Долганов был членом неофашистского «Русского национального единства» (организация запрещена в России) Александра Баркашова, сотрудничал с «Национал-социалистическим обществом» и был соратником неонациста Максима «Тесака» Марцинкевича.

Группа «Русский стяг» популярна в ультраправых кругах. Как минимум 15 песен коллектива входят в список экстремистских материалов. В 2022 году Долганов поддержал спецоперацию России на Украине, выступал на Донбассе, сотрудничал с подразделением околофутбольных фанатов «Эспаньола», а также был отмечен государственными благодарностями.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Русский стяг» незадолго до покушения конфликтовал с РДК (признан в РФ террористической организацией).

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