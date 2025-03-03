Стало известно о состоянии соратника Тесака из группы «Русский стяг» после покушения

Лидер группы «Русский стяг» четыре дня находится без сознания после нападения

Представитель ультраправой музыкальной группы «Русский стяг» заявил «Газете.Ru», что обстоятельства нападения на лидера коллектива Евгения Долганова пока неизвестны. Музыкант четыре дня не приходит в сознание.

«Работают правоохранительные органы, сейчас отрабатывают несколько версий. Евгений получил ЗЧМТ, у него переломы ребер, сломана рука, ушибы внутренних органов, переохлаждение. С момента нападения Евгений находится без сознания. Состояние стабильно тяжелое, но стабилизировалось», – сказал представитель группы.

28 февраля стало известно, что Долганова госпитализировали после нападения. В паблике группы во «ВКонтакте» сообщалось, что его состояние тяжелое. Долганов был членом неофашистского «Русского национального единства» (организация запрещена в России) Александра Баркашова, сотрудничал с «Национал-социалистическим обществом» и был соратником неонациста Максима «Тесака» Марцинкевича.

Группа «Русский стяг» популярна в ультраправых кругах. Как минимум 15 песен коллектива входят в список экстремистских материалов. В 2022 году Долганов поддержал спецоперацию России на Украине, выступал на Донбассе, сотрудничал с подразделением околофутбольных фанатов «Эспаньола», а также был отмечен государственными благодарностями.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Русский стяг» незадолго до покушения конфликтовал с РДК (признан в РФ террористической организацией).