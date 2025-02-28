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Лидер группы «Русский стяг» незадолго до покушения конфликтовал с РДК

Лидер группы «Русский стяг» конфликтовал с РДК незадолго до покушения
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Евгений Долганов/VK

Лидер музыкальной группы «Русский стяг» Евгений Долганов, на которого напали неизвестные, незадолго до покушения вступил в конфликт с «Русским добровольческим корпусом» (признан в РФ террористической организацией) (РДК) — коллаборантами, воюющими в составе украинских войск. Соответствующий пост можно найти на странице «Стяга» в соцсети «ВКонтакте».

Долганов утверждает, что вызывал лидеров РДК на дебаты, однако те отказались.

«Видимо, есть что скрывать. Точнее, мы знаем, что есть что скрывать. Для тех, кто в теме, и так многое известно. А вот для широкой публики и молодняка, которых они обманывают, там много любопытного», — заявлял музыкант.

Долганов был членом «Русского национального единства» (организация запрещена в России), сотрудничал с «Национал-социалистическим обществом» и был соратником Максима Марцинкевича. Как минимум 15 песен его группы попали в список экстремистских материалов. В 2022 году Долганов поддержал спецоперацию России на Украине, выступал в Донбассе, сотрудничал с подразделением околофутбольных фанатов «Эспаньола», за что отмечен государственными благодарностями.

28 февраля стало известно, что на Долганова напали. Музыкант после покушения находится в больнице. Его состояние оценивают как тяжелое.

Ранее российский военкор заявил, что напавшие на музыканта Долганова пожалеют о своем поступке.

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