Стало известно, что Эммануилу Виторгану вызвали скорую

Народному артисту России Эммануилу Виторгану потребовалась помощь врачей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

85-летний актер, утверждает канал, пожаловался на боль в сердце. Скорую Виторгану вызвали в его культурный центр на Остоженке.

Советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган отметил 85-летний юбилей в конце 2024 года. За более чем полвека на сцене он сыграл сотни ярких ролей, став одним из самых узнаваемых и любимых артистов страны.

Дебютом Эммануила Виторгана в кино стала эпизодическая роль в фильме Николая Розанцева «Человек с будущим» (1960). Слава пришла к нему после выхода картин «Благочестивая Марта» (1980) и «Чародеи» (1982). В 1990-х Виторган активно снимался в фильмах и сериалах: «Когда святые маршируют» (1990), «Не будите спящую собаку» (1991), «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992), «Кодекс бесчестия» (1993) и «Максимилиан» (1999).

Также снялся в проектах «Убойная сила» (2001–2005), «Дальнобойщики» (2001–2012), «Бедная Настя» (2003–2004), «Дети Арбата» (2004), «Сваты 5» (2011), «Склифосовский» (2012) и «Филатов» (2019).

«Газета.Ru» рассказала о творческом пути и личной жизни актера.

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