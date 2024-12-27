Уход из семьи, смерть жены и непростые отношения с детьми: как сложилась жизнь Эммануила Виторгана

Советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган отмечает 85-летний юбилей. За более чем полвека на сцене он сыграл сотни ярких ролей, став одним из самых узнаваемых и любимых артистов страны. «Газета.Ru» рассказывает о творческом пути и личной жизни актера.

Детство и юность Эммануила Виторгана

Эммануил Виторган родился 27 декабря 1939 года в Баку. Его отец — Гедеон Абрамович — был инженером мукомольной промышленности, а мать — Хая Залмановна — занималась домашним хозяйством. Главу семьи часто переводили с одного объекта народного хозяйства на другой, поэтому Виторганы много переезжали — покинув Баку, некоторое время жили в Ставрополе, откуда затем перебрались в Астрахань. В старших классах Эммануил Виторган познакомился с Юрием Кочетковым, родители которого были артистами Астраханского Театра, и «заболел» сценой: начал заниматься в драмкружке и сыграл свои первые роли в местных постановках.

После окончания школы будущий народный артист попытал счастья в московских театральных вузах, но провалил экзамены. Виторган не сдался и отправился в Ленинград, где поступил в Театральный институт имени Александра Островского на курс заслуженного артиста РСФСР Бориса Зона. В 1961 году он окончил вуз и, несмотря на приглашения от ленинградских театров, уехал в Псков, где присоединился к труппе Академического театра драмы имени Пушкина. Такой выбор Виторган объяснял тем, что в то время молодые актеры не играли больших ролей в лучших театрах: «Меня оставляли после института и в театре Пушкина, и в театре имени Комиссаржевской. Но в то время молодые не играли Ромео и Джульетту, играли народные артисты СССР».

Театральная карьера Эммануила Виторгана

В Псковском театре драмы Эммануил Виторган прослужил два года. В 1963-м он вернулся в Северную столицу и был принят в труппу Ленинградского театра драмы и комедии, откуда спустя четыре года перешел в Ленинградский государственный театр имени Ленинского комсомола, где он сыграл в постановках «Разгром», »Любовь Яровая», «Униженные и оскорбленные», «Три мушкетера»: «Вестсайдская история» и других.

close Актеры Эммануил Виторган и Алла Балтер в спектакле «Горбун» на сцене таетра им. Маяковского , 1991 год Людмила Пахомова/ТАСС

В 1971 году Виторган стал актером Московского драматического театра имени Станиславского, где играл в постановках «Взрослая дочь молодого человека», «Сирано де Бержерак» и «Продавец дождя». Затем он присоединился к труппе Московского театра на Таганке, откуда в 1984-м перешел в Московский академический театр имени Маяковского, где стал одним из ведущих артистов и прослужил до 2006 года. Самыми яркими работами того периода стали роли в постановках «Кошка на раскаленной крыше», «Блондинка», «Чума на оба ваши дома», «Игра теней, «Жизнь Клима Самгина», «Закат» и другие. Покинув театр Маяковского, Виторган сосредоточился на собственном детище: еще в 1992 году он создал в Москве культурный центр «Виторган-клуб» (ныне «Культурный центр Эммануила Виторгана»), руководителем которого является по сей день. На сцене центра проходят как моноспектакли самого артиста, так и творческие вечера его коллег — актеров, поэтов и музыкантов. Кроме того, в разные годы Виторган принимал участие в постановках других театров: играл в спектаклях «День радио» (2001) и «День выборов» (2003) с труппой «Квартета И», мюзикле »Мата Хари» (2009) на сцене Московского театра эстрады, а также в постановке «Поздняя любовь» (2010) израильского театра Гешер.

Эммануил Виторган в кино

Дебютом Эммануила Виторгана в кино стала эпизодическая роль в фильме Николая Розанцева «Человек с будущим» (1960), вслед за которой было еще несколько небольших работ в картинах «После свадьбы» (1962), «Кюхля» (1963), «Два билета на дневной сеанс» (1967), «Миссия в Кабуле» (1970) и других. Первую по-настоящему заметную роль Виторган сыграл лишь в 1977 году, когда перевоплотился в уголовника Заварзина в сериале «И это все о нем». Но всенародные любовь и слава пришли к актеру после выхода на экраны картин «Благочестивая Марта» (1980) и «Чародеи» (1982). В 1990-х Виторган активно снимался в фильмах и сериалах, наиболее успешными из которых стали «Когда святые маршируют» (1990), «Не будите спящую собаку» (1991), «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди» (1992), «Кодекс бесчестия» (1993) и «Максимилиан» (1999). В новом тысячелетии фильмография актера пополнилась такими проектами, как «Убойная сила» (2001-2005), «Дальнобойщики» (2001-2012), «Бедная Настя» (2003-2004), «Дети Арбата» (2004), «Сваты 5» (2011), «Склифосовский» (2012) и «Филатов» (2019).

close Актеры Лариса Малеванная и Эммануил Виторган в фильме «Гроссмейстер» (1972) Ленфильм

Пожалуй, самыми необычными работами Виторгана в кино стали «роли-невидимки» в комедиях театра «Квартета И» — «День Радио» (2008) и «День выборов» (2009): актер практически не появлялся в кадре, но сыграл одного из ключевых персонажей, влиятельного медиамагната Эммануила Гедеоновича.

На сегодняшний день фильмография Эммануила Виторгана насчитывает более 150 картин. Несмотря на почтенный возраст, он продолжает активно сниматься в фильмах и сериалах, а 19 декабря 2024 года посетил светскую премьеру комедии Оксаны Сташенко «Новогоднее чудо», в которой сыграл одну из главных ролей.

Жены и дети Эммануила Виторгана

Первой женой Эммануила Виторгана стала его однокурсница, актриса Тамара Румянцева. В 1961 году влюбленные окончили институт, поженились и уехали из Ленинграда в Псков, чтобы присоединиться к труппе местного драматического театра. Спустя два года супруги вернулись в Ленинград, а в 1966-м у пары родилась дочь Ксения. Семейная идиллия закончилась в 1970 году, когда Виторган стал актером Ленинградского государственного театра имени Ленинского комсомола и встретил на репетиции «Вестсайдской истории» актрису Аллу Балтер — женщину, из-за которой, по его словам, «не мог дышать».

«Я понимал, что я наношу страшный удар первой семье, которая этого не заслуживает. И я решил, что обманывать нельзя. <...> И я ушел, я ушел», — делился он с журналистами kp.ru.

После развода Татьяна Румянцева настояла на том, чтобы экс-супруг исчез из ее жизни. Виторган спорить не стал: в 1971 году он женился на Алле Балтер, переехал в Москву, а спустя год у пары родился сын Максим. Долгие годы супругов называли «самой красивой театральной парой СССР», сравнивая их с Аленом Делоном и Роми Шнайдер. В марте 1999-го Балтер неудачно подвернула ногу во время спектакля, а через несколько дней, когда боль стала невыносимой, обратилась к врачам, которые поставили актрисе страшный диагноз — рак позвоночника. Несмотря на две операции, победить болезнь не удалось — 14 марта 2000 года Алла Балтер скончалась.

close Актеры и супруги Алла Балтер и Эммануил Виторган, 1997 год Татьяна Кузьмина/ТАСС

Смерть супруги стала страшным ударом для Виторгана: он впал в депрессию, выйти из которой ему помогла давняя подруга, с которой он когда-то познакомился на фестивале «Кинотавр», руководитель театрального агентства Ирина Млодик.

«Мне опять повезло <...> Я снова встретил достойную женщину, вернувшую меня к жизни!» — признавался артист «СтарХиту».

Довольно быстро дружба переросла в любовь, и в феврале 2003 года Эммануил Виторган женился в третий раз. Брак с Ириной Млодик подарил Эммануилу Виторгану еще двоих детей: в 2018-м у супругов родилась дочь Этель, а спустя год — дочь Клара. В ответ на критику хейтеров о столь позднем отцовстве, актер отвечал: «Когда дочка пойдет в школу, мне уже будет за 80, а когда захочет выйти замуж, — более 100. Но разве это важно? Я уже очень много лет не был настолько счастлив. Это невероятные ощущения, и возраст родителей в таком случае не важен».

close Актер Эммануил Виторган с супругой Ириной Млодик на церемонии открытия XX кинофестиваля «Кинотавр», 2009 год Валерий Матыцин/ТАСС

Отношения Эммануила Виторгана с детьми

Долгие годы Эммануил Виторган не общался со своей дочерью от первого брака Ксенией. Лишь в 2020 году, в эфире шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека», народный артист России признался, что «запрет на общение» ввела его первая жена Тамара Румянцева: «Я был вынужден уехать из Ленинграда. Аллочка поняла мгновенно. Мое общение с дочерью было запрещено. Как я не пытался и не просил погулять с ребенком, — этого не было».

Восстановить общение между отцом и дочерью удалось Ирине Млодик, которая пригласила Ксению с детьми в гости.

«Они приехали в первый раз с внуком и внучкой. Мы поехали на вокзал встречать. И они стали к нам ездить, они как бы помирились. 13 лет мы общались», — рассказывала Ирина журналистам «НТВ».

Отношения вновь испортились после того, как Ксения, ее мать и дочь стала героинями ток-шоу, темой которого должна была стать жизнь семьи на Валааме, — и где все пошло совсем не по сценарию.

close Ксения Виторган НТВ

«В итоге нарезали и смонтировали все так, что мама живо делится со зрителями своей историей, Сашка интересуется жильем в Москве и просит деда помочь. Это неправда! Ни я, ни Саша ни разу с подобным к Эммануилу Гедеоновичу не обращались», — говорила Ксения в интервью «Каравану историй».

Сегодня 58-летняя дочь Виторгана с детьми и внуками проживает в Сортавале, где руководит кукольно-театральной студией «Добрый дом». Со своим знаменитым отцом она не общается. Что касается самого Эммануила Виторгана, то он ни разу не видел своих правнуков, Марка и Алису.

Отношения с единственным сыном, актером Максимом Виторганом, дали трещину после того, как стало известно о романе народного артиста с Ириной Млодик. По слухам, Максим был категорически против этого союза и отказался от приглашения на свадьбу пары в 2003 году. Впоследствии Виторган-младший объяснил свой поступок тем, что долго не мог смириться с потерей матери и искренне порадоваться новой любви отца. Конфликт был исчерпан в феврале 2013 года после того, как Максим женился на телеведущей Ксении Собчак. Эммануил Виторган одобрил выбор сына, назвав невестку «интеллигентным человеком и очень приятной девушкой».

В 2019-м, когда Виторган-младший и Собчак развелись, Эммануил Виторган не стал занимать чью-либо сторону, а просто пожелал бывшим супругам счастья: «Уверен, что за годы отношений Ксения и Максим сделали что-то хорошее друг для друга, они подарили мне прекрасного внука».

close Максим Виторган и Ксения Собчак, 2016 год Артем Геодакян/ТАСС

Слухи об эмиграции и отношение к уехавшим артистам

Весной 2022 года в СМИ распространилась информация о том, что Эммануил Виторган с женой и маленькими дочками эмигрировали в Латвию. Поводом для слухов стал клип, показанный в программе Никиты Михалкова на «Бесогон ТВ»: ведущий поставил в эфир песню «Не живи с нелюбимой страной» с видеорядом из фотографий уехавших из России знаменитостей, в числе которых был Эммануил Виторган.

В ответ народный артист записал в личном блоге видеообращение, в котором объяснил, что ездил в Латвию на отдых, а слухи о его эмиграции не соответствуют действительности: «Я не считал нужным реагировать на слухи, так как это не является правдой. Да, я с семьей действительно уезжал отдыхать, но до начала известных событий, билеты были куплены задолго, а вернулись мы в Россию сразу, как только появилась возможность добраться».

Осенью 2024 года Эммануил Виторган впервые высказался о своих «соседях» по клипу Михалкова. В беседе с журналистами NEWS.ru он призвал не осуждать артистов, эмигрировавших из России после начала СВО.

«Они очень талантливые ребята, безусловно. То, что они сделали, — это их желание. Поэтому осуждать, кричать на них — я не намерен. Они прожили энное количество лет рядом с нами, принесли массу приятных минут для миллионов людей, поэтому эту память надо сохранить <...>, это их личное дело», — заявил актер.

Чем сегодня занимается Эммануил Виторган

Сегодня Эммануил Виторган продолжает сниматься в кино и сериалах, играет в биографическом моноспектакле «Жизнь продолжается», а также проводит творческие встречи на сцене «Виторган-клуба», руководить которым артисту помогает его супруга Ирина.

close Эммануил Виторган, 2024 год RTVI Развлечения/YouTube

Накануне 85-летия актер дал интервью каналу RTVI, в котором рассказал, о чем сегодня мечтает. По словам Виторгана, больше всего ему хотелось бы увидеть свадьбы маленьких дочерей — Этель и Клары: «Боюсь, что не дотяну. Очень боюсь. А еще очень хочется, чтобы все последующие поколения жили не хуже, а лучше. Поэтому, пожалуйста, живите. Живите на радость друг другу».