Бородина приняла участие в «Маске»

Телеведущая Ксения Бородина в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) назвала невероятным приключением участие в шоу «Маска».

Бородина выступала в костюме Овечки. Она поблагодарила зрителей за поддержку и членов жюри за интересные догадки. Телеведущая порадовалась, что ее не смогли рассекретить. Знаменитость призналась, что ей трудно было скрывать свое участие от родных.

«Как тяжело было в начале скрывать это от близких, но как только я дома стала каждую неделю всех собирать у экрана, Маруся, которая смотрит все выпуски, сказала: «Мама, это ты». А Теона просто кайфовала от Овечки, не зная, что там мама. Коля, который забирал меня со съемок и каждый раз, видя мою усталость, очень сильно меня поддерживал и видел, как я горела этим шоу», — поделилась телеведущая.

По словам Бородиной, «Маска» стала одним из ее любимых шоу. Она пожелала другим участникам прекрасных выступлений.

В феврале Филипп Киркоров не захотел встречи с Прохором Шаляпиным в шоу «Маска». Телеведущая Регина Тодоренко предположила, что в костюме Окуня может скрываться именно Прохор Шаляпин. Киркоров пожелал, чтобы этого не случилось.

Ранее экс-супруг Бородиной подарил новой жене особняк за 250 миллионов рублей.