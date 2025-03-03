Звезда «Эмилии Перес» разрыдалась на «Оскаре»

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Звезда мюзикла «Эмилия Перес» Зои Салдана разрыдалась, получая золотую статуэтку на церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Об этом пишет US Weekly.

46-летнюю актрису наградили за лучшую женскую роль второго плана. Поднявшись на сцену кинотеатра «Долби» в Лос-Анджелесе, она расплакалась.

«Мой муж с такими красивыми волосами. Самая большая честь в моей жизни — быть твоим партнером. Ты повесил на небо луну, а наши прекрасные, идеальные сыновья — Сай, Боуи и Зен — каждую ночь наполняют наше небо звездами», — сказала она.

Салдана добавила, что она первая американка доминиканского происхождения, получившая премию «Оскар».

«Я знаю, что не буду последней», — заявила Салдана.

Среди других номинантов в этой категории были Моника Барбаро, Ариана Гранде, Фелисити Джонс и Изабелла Росселлини. Все, кроме Фелисити Джонс, получили свои первые номинации на «Оскар».

Об итогах «Оскара-2025» рассказала «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что жена Юры Борисова засняла свои туфли на «Оскаре» и стала мемом.