Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Звезда «Эмилии Перес» разрыдалась на «Оскаре»

Актриса Зои Салдана расплакалась, получив свой первый «Оскар»

Звезда мюзикла «Эмилия Перес» Зои Салдана разрыдалась, получая золотую статуэтку на церемонии вручения премии Американской киноакадемии «Оскар». Об этом пишет US Weekly.

46-летнюю актрису наградили за лучшую женскую роль второго плана. Поднявшись на сцену кинотеатра «Долби» в Лос-Анджелесе, она расплакалась.

«Мой муж с такими красивыми волосами. Самая большая честь в моей жизни — быть твоим партнером. Ты повесил на небо луну, а наши прекрасные, идеальные сыновья — Сай, Боуи и Зен — каждую ночь наполняют наше небо звездами», — сказала она.

Салдана добавила, что она первая американка доминиканского происхождения, получившая премию «Оскар».

«Я знаю, что не буду последней», — заявила Салдана.

Среди других номинантов в этой категории были Моника Барбаро, Ариана Гранде, Фелисити Джонс и Изабелла Росселлини. Все, кроме Фелисити Джонс, получили свои первые номинации на «Оскар».

Об итогах «Оскара-2025» рассказала «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что жена Юры Борисова засняла свои туфли на «Оскаре» и стала мемом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами