Сын солиста «Иванушек International» купил квартиру в Москве

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев рассказал в шоу «Ты не поверишь!», что его сын Кирилл купил квартиру в Москве.

Андреев-младший пояснил, что они с женой купили недвижимость на юго-западе Москвы, когда продали подаренную им «двушку». Пара взяла семейную ипотеку. Они хотят закрыть ее досрочно. Как отметил сын артиста, пока в квартире нет ребенка.

Андреев-младший женился на возлюбленной Аделине в 2020 году. В 2021 году у пары родилась дочь Аннелия. А в 2025-м — вторая дочь Эллина. Супруги решили сменить недвижимость из-за пополнения в семье.

Андреев признавался, что с рождением внучки в его жизни практически ничего не изменилось. Исполнитель помогает растить Аннелию, и когда выходит с ребенком на улицу, то иногда делает вид, что гуляет с собственной дочерью.

В декабре 2024 года Андреев признался, что в некотором смысле выступает с группой «Иванушки International» с детства. По словам певца, выиграв один из конкурсов в детстве, он получил приз — путевку в детский лагерь «Артек», где и встретился с «Иванушками».

Ранее солист «Иванушки International» предрек успех мюзиклу о группе.