Известная вологодская ведущая и диджей умерла от тяжелой болезни в 47 лет

В Вологде на 48-м году жизни скончалась журналистка, радиоведущая и диджей Ольга Хрипина. Об этом сообщает сетевое издание «Город ВО».

Как отмечается в публикации, женщина умерла в субботу, 1 марта, после борьбы с серьезной болезнью. Она более 20 лет работала в СМИ, в том числе корреспондентом в информационных агентствах. Однако жители Вологды знали ее в первую очередь как ведущую на радио «Премьер». Ее неизменным статусом в соцсетях была фраза: «Сжигая жизнь, не ведая другого».

О дате и времени прощания с журналисткой сообщат позднее.

13 февраля в Испании в возрасте 22 лет скончалась российская журналистка Таисия Шеремет, ведшая блог об истории своей жизни в борьбе с неизлечимым наследственным заболеванием — муковисцидозом. Она отказывалась от трансплантации легких и надеялась дождаться клинических испытаний нового поколения таргетной терапии, которая могла ей помочь. 12 февраля она попала в реанимацию, а на следующий день пришло известие о ее кончине.

Ранее танцующий «Пухляш» из клипа Little Big умер в 29 лет.