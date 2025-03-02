В Орске отменили выступление бывших КВН-щиков после жалоб мэра

В Орске отменили выступление бывших участников команды КВН «Уездный город» Сергея Писаренко и Евгения Никишина. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Выступление должно было состояться 8 марта. По данным издания, концерт отменили после поста мэра Орска Артема Воробьева. По мнению чиновника, артисты распространяют «недостоверную информацию о СВО». Он сделал опрос, должны ли комики выступать в городе. Победил вариант «Обойдемся без них».

Как отмечает «Осторожно, новости», Писаренко и Никишин застали начало СВО в Украине, где снимались для местного комедийного «Дизель-шоу». 1 марта, как утверждает издание, комики призывали срочно остановить боевые действия. На данный момент артисты живут в России. Канал пишет, что юмористы недавно записали ролик в поддержку российского батальона «Южноуралец».

16 февраля Telegram-канал «Пермь №1» заявил, что концерт Милявской отменили после жалоб общественников. Милявская опровергла новость об отмене концерта. Она заявила, что продажа билетов идет в штатном режиме. Выступление Лолиты состоится 19 марта в СК им. Сухарева.

Ранее Собчак рассказала о помощи Лолиты жителям Белгородской области.