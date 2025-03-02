«Стирала ступни в кровь»: сыгравшая Роднину актриса рассказала о тяжелых тренировках ради роли

Актриса Влада Самохина в интервью «Газете.Ru» рассказала, как готовилась к главной роли в фильме «Роднина» — байопике знаменитой спортсменки. По словам артистки, ей пришлось с нуля постигать азы фигурного катания — и в этом девушке помогала Анастасия Игнатьева, победительница этапов Кубка России.

«Фигурное катание пришлось осваивать с нуля. Раньше я ходила на каток, но никогда не занималась этим видом спорта. Я помню, как в первый день пришла на тренировку: не понимала принципов катания, поэтому даже элементарные «фонарики» давались мне с трудом. Мой тренер Настя Игнатьева показывает мне, как правильно оттолкнуться, а у меня не получается — ноги просто разъезжаются и собрать их обратно в этот «фонарик» я уже не могу (смеется). <...> После каждой тренировки у меня ужасно гудели ноги, ступни были стерты в кровь… Было очень тяжело сначала. Но я такой человек, до изнеможения тренировалась и никогда не говорила, что устала и мне больно», — поделилась Самохина.

Она также отметила, что ради роли посещала тренировки каждый день — ранним утром, перед походом в институт:

«Мне очень хотелось научиться — и попросила поставить мне ежедневные тренировки. И каждый день перед институтом ездила на тренировки — в 6 утра, в 7 утра… Настя Игнатьева терпеливо меня «выхаживала», за что ей огромное спасибо, ведь она поставила меня на лед. В какой-то момент поняла принцип, почувствовала азарт и просто влюбилась в фигурное катание! <...> У меня были потрясающие партнеры — Федя Федотов и Ваня Колесников, которые отлично катаются на коньках, с ними мы делали какие-то невысокие поддержки. Высокие поддержки и вращения делали уже с дублерами, профессиональными фигуристами».

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