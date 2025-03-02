Интервью с Владой Самохиной — о роли Ирины Родниной, фигурном катании и детстве в Дебальцево

6 марта в прокат выходит спортивная драма «Роднина», в центре сюжета которой история легендарной советской фигуристки Ирины Родниной. В основу сценария легла автобиографическая книга спортсменки «Слеза чемпионки», режиссером выступил Константин Статский, а главную роль в картине сыграла молодая актриса Влада Самохина. В интервью «Газете.Ru» она рассказала, как готовилась к своей первой большой роли и осваивала фигурное катание с нуля, о далеком от актерства детстве в Дебальцево и поступлении в театральный вуз в Москве, а также объяснила, почему предпочитает глубокое и сложное кино легким развлекательным фильмам.

— Роль в картине «Роднина» — ваша первая главная в карьере. Волнуетесь перед премьерой?

— Это моя первая полноценная работа в кино, до нее была пара эпизодических ролей, но по сравнению с «Родниной» это главная роль, требующая большой подготовки. Поэтому да, очень волнуюсь, ведь это мое первое большое появление в таком масштабном проекте. Переживаю по всем поводам — какие эмоции вызовет картина, удалось ли мне справиться с такой большой ролью... Очень волнительно и интересно.

— Но лично вы довольны своей первой большой работой в кино?

— По моим внутренним ощущениям — да. Очень довольна.

close Съемки фильма «Роднина» (2025) Пресс-служба «Централ Партнершип»

— Помните ли момент, когда узнали, что вас утвердили на роль Ирины Родниной?

— Пробы продолжались около года, и в какой-то момент мне сказали, что они окончены и теперь надо ждать утверждения. Я тогда настолько эмоционально вымоталась, что уехала отдыхать в Египет, в отель, в котором интернет был только в зоне лобби. Я приехала и решила для себя, что отсутствие интернета — это замечательно, ведь должна отпустить себя и эмоционально выдохнуть. Но я все равно ждала звонка или сообщения, поэтому периодически сидела в лобби, чтобы быть на связи. Помню тот день и момент, когда я только захожу в лобби, появляется связь и мне тут же звонит мой агент, который говорит, что меня утвердили. Я просидела в лобби еще часа четыре — обзвонила всех близких и, конечно, порыдала.

— Какие эмоции испытали, когда впервые прочитали сценарий «Родниной»? Что в ее истории вас зацепило больше всего? Что, на ваш взгляд, главное в этой истории – спорт, характер или что-то другое?

— Думаю, зацепило все вместе. Но, как мне кажется, в первую очередь это фильм о любви. О любви ко всему — к спорту, к себе, к мужчине. Это такая история, красной нитью провязанная любовью. Когда я впервые прочитала сценарий, тут же влюбилась. Поняла, насколько это масштабный проект, насколько тяжелая, но в то же время интересная и красивая спортивная карьера была у Ирины Константиновны. Больше всего меня, наверное, зацепила и вдохновила ее любовь к спорту, ее желание во что бы то ни стало выходить на лед и становиться первой. Этот ее риск, бесстрашие и любовь к своему делу.

— В книге «Слеза чемпионки» Ирина Роднина предстает сильной, целеустремленной, готовой идти до конца. Какие из этих качеств вам близки?

— Я думаю, что каждый человек скажет про себя, что он сильный и целеустремленный (смеется). Конечно, это лучше видно со стороны, но я хотела бы считать себя такой же сильной и целеустремленной, как Ирина Роднина. Ее любви и преданности своему делу можно позавидовать, конечно, хочется себя с таким человеком сравнивать.

— Как вы готовились к роли? Вы были знакомы с фигурным катанием до съемок — или пришлось осваивать этот спорт с нуля?

— Фигурное катание пришлось осваивать с нуля. Раньше я ходила на каток, но никогда не занималась этим видом спорта. Я помню, как в первый день пришла на тренировку: не понимала принципов катания, поэтому даже элементарные «фонарики» давались мне с трудом. Мой тренер Настя Игнатьева показывает мне, как правильно оттолкнуться, а у меня не получается — ноги просто разъезжаются и собрать их обратно в этот «фонарик» я уже не могу (смеется).

close Кадр из фильма «Роднина» (2025) Пресс-служба «Централ Партнершип»

— Переживали, что не получится?

— Были такие мысли. После каждой тренировки у меня ужасно гудели ноги, ступни были стерты в кровь… Было очень тяжело сначала. Но я такой человек, до изнеможения тренировалась и никогда не говорила, что устала и мне больно. Мне очень хотелось научиться — и попросила поставить мне ежедневные тренировки. И каждый день перед институтом ездила на тренировки — в 6 утра, в 7 утра… Настя Игнатьева терпеливо меня «выхаживала», за что ей огромное спасибо, ведь она поставила меня на лед. В какой-то момент поняла принцип, почувствовала азарт и просто влюбилась в фигурное катание!

— И все-таки, через сколько тренировок получился «фонарик»?

— «Фонарик» получился примерно через пять дней тренировок.

— А какие-то сложные элементы освоили?

— У меня были потрясающие партнеры — Федя Федотов и Ваня Колесников, которые отлично катаются на коньках, с ними мы делали какие-то невысокие поддержки. Высокие поддержки и вращения делали уже с дублерами, профессиональными фигуристами.

— Сможете показать класс на городском катке?

— Если будет партнер, то смогу (смеется).

— До начала съемок вы были знакомы со своими партнерами по съемочной площадке? Как сложился коллектив?

— Никого не знала, ведь, по сути, это первый мой звездный проект. Коллектив сложился потрясающий! Вся команда сработалась великолепно, все были очень внимательны друг к другу. И в этом заслуга режиссера, Константина Статского, который собрал отличную команду.

close Съемки фильма «Роднина» (2025) Пресс-служба «Централ Партнершип»

— Исключительно позитивные воспоминания? Или все же были какие-то сложности во время съемок?

— Самым сложным было быстро всему научиться. Вокруг меня были профессионалы с огромным количеством проектов за плечами. У всех был большой бэкграунд, а у меня не было. И я безумно переживала, что могу подставить всю эту команду, потому что мне банально не хватает опыта.

— Зато вы поразительно похожи на Ирину Роднину!

— Да, сходство есть! Ирина Константиновна сильнее меня в физическом плане, но внешне мы действительно похожи. Я помню, как училась на третьем курсе и мне позвонил мой агент со словами: «Влада! Тут такой проект! Ирина Роднина! И ты так на нее похожа!» Сейчас, когда вышел трейлер фильма, я часто слышу от людей — «Ой, ты на нее очень похожа». И правда, видимо, похожа, иначе что бы я там делала (смеется).

— Действие картины «Роднина» происходит во времена СССР. Легко ли вам было переместиться в эпоху, в которой не жили? Что помогло прочувствовать ту атмосферу — и кто стал вашим главным проводником в прошлое?

— Я смотрела и смотрю много советских фильмов, ими вдохновляюсь, считаю их настоящими произведениями искусства и достоянием нашего кинематографа. Главным проводником, наверное, стал некий собирательный образ из всего, что я знала и слышала об этом времени от бабушек и дедушек, из хроник, из фильмов, которые смотрела. Конкретного человека, который меня бы наставлял, не было. Я считаю, что этот «советский человек» все равно сидит в каждом из нас — вне зависимости от того, жил ты в той эпохе или нет.

— Вы сказали, что любите советские фильмы. Какие?

— Я обожаю фильм «Вам и не снилось». Он очень живой, настоящий, искренний.

— Если бы у вас была возможность сыграть героиню в любой исторической эпохе, какую бы вы выбрали — и почему? Есть ли у вас особый интерес к какому-то периоду времени?

— Мне — как актрисе — интересны все эпохи. Очень нравится советский период времени. Еще было бы интересно «переместиться» в будущее, сыграть в каких-то фантастических проектах. Мне очень нравятся «Солярис» и «Сталкер» Тарковского. Люблю мрачноватое кино (улыбается). Хочется себя в чем-то таком попробовать, тем более что подобных фильмов сегодня снимают мало.

close Кадр из фильма «Роднина» (2025) Пресс-служба «Централ Партнершип»

— А есть ли персонажи классической русской или зарубежной литературы, которых вам хотелось бы сыграть?

— Мне очень нравится Достоевский, и я хотела бы сыграть Нелли из «Униженных и оскорбленных». Это моя заветная роль, о которой я действительно мечтаю. Еще мне нравится «Дядя Ваня» Чехова, я бы с удовольствием сыграла Софью.

— Раз любите Достоевского, наверняка смотрели новый сериал «Преступление и наказание»?

— Посмотрела. Но не до конца. На мой взгляд, это не совсем Достоевский.

— Вы с детства мечтали стать актрисой — или у вас были другие увлечения и планы на будущее?

— Я родом из города Дебальцево Донецкой области. Единственное, что было в нашем городе, — это железная дорога и железнодорожный техникум. Железная дорога всех кормила, все работали в этой отрасли: мой дедушка — машинист, папа — помощник машиниста, мама — инженер. Так что ничего не предвещало, что я выберу актерскую профессию. Но у нас в городе был дом культуры, в котором я занималась танцами. Оттуда и выросла моя любовь к творчеству и к сцене. Хотя, честно говоря, до какого-то периода времени я даже не знала, что есть такая профессия — «актер». Я искренне верила, что у них в кино все по-настоящему.

close Кадр из фильма «Роднина» (2025) Пресс-служба «Централ Партнершип»

— И в какой момент вы осознали, что кино — это ваше призвание?

— У нас во дворе жило много творческих девчонок, у меня была близкая подруга, мама которой была художницей. Так вот, мы с ней все время придумывали какие-то концерты: собирали соседей, читали им стихи, танцевали, устраивали свое маленькое шоу. Конечно, это было детское баловство, но соседям нравилось. Мне тоже нравилась эта творческая атмосфера, нравилось перевоплощаться, а потом я узнала, что можно получать удовольствие от того, чем занимаешься, и еще получать за это деньги (смеется). И я стала мечтать об актерской профессии, но, живя у себя в Дебальцево, понимала, что, наверное, этого никогда не произойдет.

— Но все же произошло?

— В 2014 году мы с семьей переехали в Москву, и я сказала родителям, что хочу поступать в театральный. Родители полностью поддержали меня в этом стремлении, что было для меня неожиданностью. Представьте, мы приехали в другую страну, в которой у нас не было близких, финансово было очень тяжело, а чтобы поступить в театральный вуз и учиться в нем, нужно было заплатить два миллиона. Таких денег у семьи не было, а поступление на бюджет казалось мне чем-то из разряда фантастики. Но родители сказали: «Ты поступай, а мы найдем деньги. Главное, чтобы сбылась твоя мечта». Их поддержка была для меня безумно важна, и я решила: либо бюджет, либо никак. И я поступила на бюджет.

— Родители гордятся вами?

— Мне кажется, что они тоже считали мое поступление на бюджет в театральный вуз в Москве чем-то невозможным. Поэтому, думаю, да, гордятся.

— А на каких фильмах вы росли? Можете назвать картины, которые произвели на вас самое сильное впечатление в детстве? И есть ли фильмы, к которым вы возвращаетесь снова и снова, находя в них что-то новое?

— Первый фильм, который произвел на меня большое впечатление и который я пересматриваю по сей день, — это «Кин-дза-дза!» Данелии. Я была в невероятном восторге от того, как круто в СССР сняли антиутопию! Каждый раз, когда я пересматриваю этот фильм, нахожу в нем что-то совершенное иное, новое. Помню, как первый раз посмотрела фильмы Тарковского. Я была под очень сильным впечатлением от «Андрея Рублева»... Даже не буду ничего говорить, этот фильм просто надо смотреть. Такие же сильные эмоции у меня вызвала картина «Иди и смотри» Элема Климова. Это так страшно, так жутко, но это очень сильное кино, которое нужно посмотреть. Знаете, есть такая категория фильмов, после которых совсем не хочется разговаривать. Просто хочется привести свои мысли в порядок и понять, что ты сейчас посмотрел. И в этот момент тобой управляют только чувства. Вот такие фильмы я обожаю и считаю их искусством.

close Кадр из фильма «Роднина» (2025) Пресс-служба «Централ Партнершип»

— Из современных картин что-то произвело на вас такое же сильное впечатление?

— «Зеленая книга», «Паразиты», «Платформа».

— Я так понимаю, что развлекательное кино вам не так заходит?

— Я смотрю развлекательные фильмы, чтобы отдохнуть. Но запоминаются мне те картины, после которых хочется подумать.

— Были ли у вас кумиры среди актеров, на которых равнялись в начале пути? Чей стиль игры или профессиональный путь вдохновляет вас сегодня?

— Мне всегда очень нравилась и продолжает нравиться Одри Хепберн. Наверное, это единственный мой кумир. На мой взгляд, выше в плане актерского мастерства просто нет.

— У кого из режиссеров вам хотелось бы сняться?

— Не могу выделить никого из режиссеров, потому что сейчас очень много молодых талантливых ребят, которые снимают классное авторское, фестивальное кино. Жаль, что такие фильмы редко замечают. Но я хотела бы поработать с кем-то из таких молодых, восходящих. Из «величин» мне очень нравится Андрей Кончаловский. Хотелось бы дотянуться до этого уровня и сняться у него.

— В 2024 году вы присоединились к труппе театра «Сфера». Насколько работа на театральной сцене отличается от съемок в кино — и что сложнее лично для вас?

— На мой взгляд, работа в театре сложнее. Все происходит здесь и сейчас, нет возможности что-то переиграть, а каждый спектакль — это новый спектакль. На сцене театра ты зависишь и от света, и от звука, и от партнера, и от зрителя, который каждый раз новый — на что-то он реагирует, на что-то нет. И каждый раз ты рискуешь, ведь не знаешь, что произойдет. А кино — это заранее спланированная, хорошо подготовленная история, в которой у тебя есть второй шанс. Поэтому кино полегче. Но с технической точки зрения тяжелее, ведь за каждой сценой стоит огромная команда, которая занимается теми частями фильма, о которых актер и не подозревает.

close Кадр из фильма «Роднина» (2025) Пресс-служба «Централ Партнершип»

— А что вам больше нравится — работа в театре или работа в кино?

— Кино.

— Как вы считаете, молодой возраст для актера — это преимущество или ограничение?

— Я думаю, что преимущество. Сейчас снимают очень много молодежных фильмов и сериалов, но в основном они про одно и то же. Мне понравились картины «Вам и не снилось» и «В моей смерти прошу винить Клаву К.» — хочется, чтобы таких фильмов снимали больше.

— И все же, юным артистам сложнее пробиться в индустрии — или, наоборот, сегодня перед ними открыто больше возможностей?

— Мне кажется, для молодых сейчас открыты все двери. Конечно, есть свои трудности и сложности, но молодежных проектов, повторюсь, снимается много. Мне, например, часто предлагают роли 13-летних. Но мне 21 год и хочется чего-то помасштабнее (смеется). Я считаю, что хорошо, когда у актера есть большой диапазон, например, от 13 лет до 30.

— Если бы вы могли дать совет начинающим актерам, которые мечтают о большой роли, что бы вы им сказали? О чем важно помнить, когда делаешь первые шаги в профессии?

— Самое главное — запастись терпением. Потому что терпение в нашей профессии — самое главное. Ходить на все пробы, набираться опыта, не бояться, бороться, верить в себя и никогда не сдаваться. Для себя я решила, что единственное, чего я никогда не буду делать, — это идти по головам. Лучше идти своей дорогой, честно заниматься делом, не сравнивать себя ни с кем, не оценивать себя, не судить строго и не думать о чужом мнении. Просто выходить и делать. Я и сама всему этому сейчас учусь.