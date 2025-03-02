Кушанашвили обвинил Лисовца в «выцыганивании сантиментов» после слов о раке

Телеведущий, журналист и шоумен Отар Кушанашвили в YouTube-программе «КАКОВО?!» усомнился, что стилист Влад Лисовец болен раком.

«Влад, если говорить на эту тему, не показывая бумажку, доказывающую, что ты болен, таким образом выцыганивать у людей сантименты — это нехорошо», — отметил шоумен.

Кушанашвили заявил, что желает Лисовцу здоровья, благополучия и чтобы диагноз не оправдался. Однако, по словам журналиста, стилист станет «нерукопожатным персонажем», если его опасения подтвердятся. Телеведущий подозревает, что Влад мог придумать себе диагноз.

Шоумен напомнил, что в 2024 году поборол рак. Как отметил Отар, он впервые выступил на эту тему, когда едва разговаривал.

«Он (Лисовец) мне очень симпатичен. И я хочу, чтобы этот прогноз не оправдался. Что значит «рак неизлечимой стадии»? Почему ты на ногах тогда?! Как ты на ногах, если это неизлечимая стадия? То есть он такой неизлечимый, то и лечить не надо? Ну так не бывает. Будь осторожен», — рассказал журналист.

17 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что Владу Лисовцу диагностировали рак четвертой стадии. Позднее стилист подтвердил появившуюся в СМИ информацию.

Ранее Лисовец сообщил, что продолжил работать после новости о раке.