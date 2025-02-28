Агент Буйнова обвинил пострадавшую в ДТП пенсионерку во вранье

Агент народного артиста России Александра Буйнова обвинил пострадавшую в ДТП пенсионерку Аллу Смирнову во лжи. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Агент Сергей Пудовкин рассказал нам: певец сразу после аварии предложил пенсионерке помощь, это зафиксировано в протоколе. Буйнов не пытался скрыться с места, а женщину кто-то настроил против него. Поднимать ее не подошел, так как не хотел еще больше травмировать», — говорится в публикации.

При этом Алла Смирнова утверждает, что певец не пытался связаться с ней после ДТП. Пудовкин же заявил, что женщина лжет и хочет нажиться на шумихе в СМИ.

До этого сообщалось, что певец Александр Буйнов сбил 61-летнюю женщину на «зебре» в Подмосковье. Сам Буйнов заявил, что за рулем внедорожника Lexus находился его водитель. Пострадавшая, 61-летняя воспитательница детского сада, госпитализирована. Что известно о ДТП в Апрелевке — в материале «Газеты.Ru».

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