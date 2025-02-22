Названа причина отказа адвоката Пи Дидди от защиты рэпера

Осведомленный источник назвал изданию TMZ причину отказа адвоката Энтони Рикко от защиты американского рэпера Пи Дидди (Diddy, настоящее имя Шон Комбс).

По словам инсайдера, между юристом и главным адвокатом Марком Агнифило в течение нескольких месяцев шла борьба за власть, и конфликт достиг апогея.

Борьба внутри команды Дидди якобы сосредоточилась вокруг обвинений в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, и были разногласия по поводу того, как поступить с этой частью федерального обвинения, когда они предстанут перед судом.

Со своей стороны, Агнифило неоднократно отрицал обвинения в торговле людьми и настаивал на то, что инциденты, о которых идет речь в исках, происходили по обоюдному согласию сторон. Источники издания сообщают, что Рикко разочаровался в работе, когда его попытки напрямую поговорить с Дидди о юридической стратегии были сорваны другим адвокатом.

Энтони Рикко также якобы отрицал, что Пи Дидди будет готов предстать перед судом 5 мая.

17 сентября 2024 года рэпера и продюсера Шона Комбса арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Об уходе адвоката стало известно накануне. Энтони Рикко заявил, что больше не может защищать своего клиента.

Ранее Канье Уэст ответил на обвинения в сексуальных домогательствах.