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Названа причина отказа адвоката Пи Дидди от защиты рэпера

TMZ: адвокат Рикко отказался работать с Пи Дидди из-за конфликта с другим юристом
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Jose Luis Magana/AP

Осведомленный источник назвал изданию TMZ причину отказа адвоката Энтони Рикко от защиты американского рэпера Пи Дидди (Diddy, настоящее имя Шон Комбс).

По словам инсайдера, между юристом и главным адвокатом Марком Агнифило в течение нескольких месяцев шла борьба за власть, и конфликт достиг апогея.

Борьба внутри команды Дидди якобы сосредоточилась вокруг обвинений в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации, и были разногласия по поводу того, как поступить с этой частью федерального обвинения, когда они предстанут перед судом.

Со своей стороны, Агнифило неоднократно отрицал обвинения в торговле людьми и настаивал на то, что инциденты, о которых идет речь в исках, происходили по обоюдному согласию сторон. Источники издания сообщают, что Рикко разочаровался в работе, когда его попытки напрямую поговорить с Дидди о юридической стратегии были сорваны другим адвокатом.

Энтони Рикко также якобы отрицал, что Пи Дидди будет готов предстать перед судом 5 мая.

17 сентября 2024 года рэпера и продюсера Шона Комбса арестовали после того, как присяжные предъявили ему обвинения. Пи Дидди грозит наказание вплоть до пожизненного заключения и минимум 15 лет лишения свободы, если его признают виновным по трем пунктам обвинения: сговор с целью рэкета, торговля людьми в целях сексуальной эксплуатации и перевозка людей для занятия проституцией.

Об уходе адвоката стало известно накануне. Энтони Рикко заявил, что больше не может защищать своего клиента.

Ранее Канье Уэст ответил на обвинения в сексуальных домогательствах.

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