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Скандальный фильм получил кинопремию «Сезар»

Фильм «Эмилия Перес» получил семь статуэток «Сезар»
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Benoit Tessier/Reuters

50-я церемония вручения кинопремии Французской киноакадемии «Сезар» прошла в Париже.

Семь статуэток получил скандалньым фильм Жака Одиара «Эмилия Перес» — в том числе в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Картина получила награды «Сезар» за лучший адаптированный сценарий, лучшую оригинальную музыку, звуковые и визуальные эффекты, операторскую работу.

Лучшим актером стал Карим Леклу, сыгравший в фильме «Роман о Джиме», лучшей актрисой — Афсиа Эрзи за роль в «Борго».

Премию «Сезар» в категории «Лучший актер второго плана» получил Ален Шаба («Разбитые сердца»), в категории «Лучшая актриса второго плана» — Нина Мерисс («История Сулеймана»).

Фильм «Эмилия Перес» стал лидером по количеству номинаций «Оскара» — их у него 13, — но сразу же вызвал споры. Фильм о Мексике снял французский режиссер Жак Одиар, никогда не посещавший страну, и испанский язык он назвал «языком развивающихся стран, бедняков и мигрантов». Из-за этого в соцсетях его картину назвали расистской.

Кроме того, роли в ленте исполнили не мексиканцы, а воплотившая на экране главную героиню актриса Карла София Гаскон оказалась в центре скандала из-за своих хейтерских постов в соцсетях. Она писала противоречивые твиты о мусульманах, Джордже Флойде, расовом многообразии на церемонии вручения премии «Оскар» и о своей коллеге по фильму Селене Гомес. На фоне волны критики в соцсетях Гаскон извинилась за свои высказывания

Ранее Гомес высказалась о скандале с фильмом «Эмилия Перес».

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