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CNN: актер Хэкмен мог умереть за девять дней до обнаружения его тела

CNN: тело актера Джина Хэкмена нашли спустя девять дней после его смерти
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Global Look Press

Американский актер Джин Хэкмен мог умереть за девять дней до обнаружения его тела. Об этом пишет CNN со ссылкой на шерифа Санта Фе Адана Мендозу.

«Данные кардиостимулятора актера Джина Хэкмена показывают, что он, вероятно, был мертв в течение девяти дней, прежде чем его с женой нашли мертвыми в их доме в Нью-Мексико», — говорится в публикации.

Последняя активность на кардиостимуляторе была зафиксирована 17 февраля. Власти уточнили, что исследование тел актера и его супруги показало отрицательный результат на отравление угарным газом.

27 февраля стало известно, что Хэкмена и его жену, пианистку Бетси Аракаву, нашли мертвыми в их доме в Санта-Фе. Полицейские пока не нашли признаков насильственной смерти.

Хэкмену было 95 лет, Аракаве — 63 года. Актер — двукратный лауреат премии «Оскар» за роли в фильмах «Французский связной» и «Непрощенный».

До этого сообщалось, что американская актриса, звезда «Сплетницы» и «Евротура» Мишель Трахтенберг умерла в возрасте 39 лет. По данным полицейских, ее нашла мать около восьми утра в среду в One Columbus Place — 51-этажном элитном жилом комплексе в районе Сентрал-Парк-Саут на Манхэттене.

Ранее умер актер из сериалов «Универ» и «Склифосовский» Олег Юдин.

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