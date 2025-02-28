Звезда шоу Stand Up жила с мужчиной, у которого была жена: «Я его ненавижу»

Комикесса Юлия Ахмедова вспомнила на шоу «Токсики», что жила с мужчиной, который параллельно состоял в отношениях с другой женщиной из Красноярска.

«Я прихожу с работы, а он уже все вещи вывез, пока меня не было. Ни фига мне не сказал и еще денег должен остался. Я его ненавижу, и все мои друзья его ненавидят», — поделилась юмористка.

Ахмедова пояснила, что была «запасной» женщиной, а в Красноярске находилась официальная супруга ее избранника. Комикесса призналась, что случайно узнала правду о мужчине: она написала ему сообщение, на которое пришел ответ: «Он спит, что вам надо? Это его жена».

Комикесса вспомнила, что встретилась с изменщиком спустя год после расставания на свадьбе общих друзей. Экс-возлюбленный юмористки пришел на празднество со своей супругой. Комикесса рассказала, что все на нее смотрели, поскольку знали об их отношениях, но ей было все равно. В какой-то момент, поделилась Ахмедова, она взяла нож, чтобы срезать себе бирку на платье, чем испугала присутствующих.

«Я встаю, беру нож, иду, ко мне подбегает сестра Александра Гудкова и говорит: «Юля, не надо!» Это было очень смешно, потому что весь стол подорвался за мной», — вспомнила Ахмедова.

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