Doja Cat и David Guetta хотят сделать фит с российской певицей Betsy

Продюсер Михаил Чертищев и по совместительству отец 11-летней певицы Betsy признался, что ведет переговоры с крупными лейблами о сотрудничестве. Об этом он рассказал на подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминг Звук.

«Мы ведем переговоры с большими лейблами, и здесь очень важно не ошибиться. Не стоит думать, что все просто хотят совместно работать и развивать проект», — заявил продюсер.

По словам Чертищева, он вдумчиво разбирает предложения, поскольку большинство компаний «просто хотят заиметь права» на творчество артистки. Продюсер отметил, что с российской исполнительницей хита «Сигма бой» хотят поработать и известные зарубежные артисты.

«Есть предложения на фиты с к Doja Cat, Шон Полом, от David Guetta было предложение сделать ремикс», — поделился он.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют 11-летняя Светлана Чертищева (Betsy) в дуэте с 12-летней Марией Янковской. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января трек попал на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/ Pop Songs» от Billboard.

Ранее сообщалось, что рэпер DaBaby пообещал использовать подаренную в России балалайку в будущем треке.