Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Doja Cat и David Guetta хотят сделать фит с российской певицей Betsy

Продюсер Чертищев: певице Betsy предложили поработать Doja Cat и David Guetta
close
Пресс-служба HiFi-стриминга Звук

Продюсер Михаил Чертищев и по совместительству отец 11-летней певицы Betsy признался, что ведет переговоры с крупными лейблами о сотрудничестве. Об этом он рассказал на подкасте «Ниче святого» от HiFi-стриминг Звук.

«Мы ведем переговоры с большими лейблами, и здесь очень важно не ошибиться. Не стоит думать, что все просто хотят совместно работать и развивать проект», — заявил продюсер.

По словам Чертищева, он вдумчиво разбирает предложения, поскольку большинство компаний «просто хотят заиметь права» на творчество артистки. Продюсер отметил, что с российской исполнительницей хита «Сигма бой» хотят поработать и известные зарубежные артисты.

«Есть предложения на фиты с к Doja Cat, Шон Полом, от David Guetta было предложение сделать ремикс», — поделился он.

Песня «Сигма бой» вышла в октябре 2024 года. Ее исполняют 11-летняя Светлана Чертищева (Betsy) в дуэте с 12-летней Марией Янковской. Композиция стала вирусной вскоре после релиза — она набрала на YouTube свыше 51 млн просмотров за три месяца. В середине января трек попал на седьмую строчку нового чарта «Hot Dance/ Pop Songs» от Billboard.

Ранее сообщалось, что рэпер DaBaby пообещал использовать подаренную в России балалайку в будущем треке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами