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Экс-жена Алека Болдуина рассказала, как относится к актеру после трагедии на съемках «Ржавчины»

Актриса Ким Бейсингер заявила, что сохранила прекрасные отношения с Болдуином
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Rick Wilking/Reuters

Актриса Ким Бейсингер призналась, что находится в прекрасных отношениях с экс-супругом Алеком Болдуином после трагедии на съемках «Ржавчины». Об этом она сообщила в интервью изданию Variety.

«Я с большим уважением отношусь к его нынешнему положению и его семье. Знаете, мы не проводим Рождество и другие праздники вместе, не так часто видимся, но мы разговариваем», — поделилась звезда фильма «Секреты Лос-Анджелеса».

По словам Бейсингер, она часто созванивается с бывшим мужем. Актриса охарактеризовала их отношения с Болдуином как «сердечные и во многом любящие».

«У нас общая дочь, и я не желаю ему ничего, кроме всего хорошего. Он через многое прошел в последнее время», — пояснила артистка.

В 2021 году во время съемок фильма «Ржавчина» Болдуин выстрелил из оружия, которое было заряжено боевыми, а не холостыми патронами. В результате ранения получили оператор Галина Хатчинс и режиссер Джоэл Соуса.

Спасти Хатчинс не удалось. Против Болдуина возбудили уголовное дело, которое впоследствии было прекращено. Болдуин говорил, что после этого у него развилось психическое расстройство.

Ранее сообщалось, что семья звезды «Баффи» отказалась от вскрытия.

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