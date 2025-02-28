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К столетию Риммы Марковой устроят марафон на ТВ

«Бабье царство», «Родню» и другие фильмы с Риммой Марковой покажут на ТВ к столетию актрисы
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Мосфильм

В честь столетия со дня рождения народной артистки России Риммы Марковой 3 марта телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» устроит марафон фильмов с ее участием. Об этом пресс-служба вещателя сообщила «Газете.Ru».

Специальную программу откроет в 08:05 сатирическая комедия Владимира Басова «Нейлон 100%», где Маркова сыграла Матильду Семеновну — приемщицу из комиссионного магазина, постаравшуюся выгодно пристроить нейлоновую шубку.

Затем в эфир выйдет мелодрама «Мы веселы, счастливы, талантливы!», где актриса предстает в образе сотрудницы редакции — ироничной Ирины.

Продолжит юбилейный марафон комедийная мелодрама «Берегите мужчин!», где Римма Васильевна сыграла властную свекровь главной героини — она выйдет в эфир в 11:20. В 12:45 канал покажет фильм «Гардемарины, вперед!» с Марковой в роли строгой настоятельницы монастыря.

В трагикомедии «Родня» Никиты Михалкова Маркова сыграла администратора гостиницы — ее героине досталось настоящее хобби актрисы, карате. Этот фильм покажут на ТВ в 19:45. В 21:30 в программе запланирован показ фильма «Бабье царство» — первой главной роли в кинокарьере Марковой.

В «Бабьем царстве» она сыграла деревенскую женщину Надежда Петровна, пережившую оккупацию и в годы послевоенной разрухи возглавившую колхоз. Марафон завершится показом в 23:15 драмы «Журавушка» с Марковой в роли Авдотьи Маркеловой — ревнивой жены председателя колхоза.

Накануне к 90-летию Геннадия Гладкова устроили марафон на ТВ.

Ранее потолок кинотеатра рухнул во время показа нового «Капитана Америки».

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