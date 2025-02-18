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К 90-летию Геннадия Гладкова устроили марафон на ТВ

Киномарафон к 90-летию Геннадия Гладкова состоялся на ТВ
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Виталий Арутюнов/РИА Новости

Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» устроил киномарафон в честь народного артиста России Геннадия Гладкова. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе канала.

18 февраля исполнилось 90 лет со дня рождения Гладкова. В этот день телеканал провел показ фильмов, в которых звучит музыка композитора. Марафон начался в 8:05 с картины Светланы Дружининой «Сватовство гусара». В 9:20 показали ленту Марка Захарова по пьесе Евгения Шварца «Обыкновенное чудо». Для фильма композитор написал семь песен.

В 12:00 зрители могли посмотреть детский фильм Александра Митты «Точка, точка, запятая…». Гладков не только написал музыку к фильму, но и сам исполнил вступительную песню вместе с Олегом Анофриевым. С 13:00 до 16:20 транслировались картины «Бесстрашный атаман», «Не хочу быть взрослым» и «Берегите мужчин!».

Марафон продолжится в 19:35 комедией «Джентльмены удачи». В 21:10 телеканал покажет картину Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов». А в 23:00 – работу Марка Захарова «Формула любви». Гладков написал не только музыку для фильма, но и слова к знаменитой «Неаполитанской песне», а также спел ее вместе с Александром Абдуловым.

В 02:40 телеканал представит экранизацию мюзикла Гладкова, поставленного по пьесе Александра Володина, «Дульсинея Тобосская». В 04:50 марафон завершит фильм Аллы Суриковой «Две стрелы. Детектив каменного века».

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