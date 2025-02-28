Андрей Макаревич планирует возродить «Смак»

Музыкант, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) планирует возродить свое кулинарное шоу «Смак». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Макаревич, по данным канала, уже нашел бизнес-партнера — одного из продюсеров «Рецепта на миллион» Павла Судакова, который был режиссером «Смака» в 1990-е.

Последним ведущим шоу перед закрытием в 2018 году был Иван Ургант. В какой стране хотят снимать проект, неизвестно.

Недавно сотрудничать с Макаревичем перестал продюсер передачи «Адская кухня» Николай Билык, у которого было 49% бизнеса.

В январе Макаревич объяснил, что не помогает ВСУ из-за опасений за жизнь своего сына, который живет в Москве. При этом он подчеркнул, что продолжает поддерживать обычных украинцев.

«Я все равно для них русский... Страна, где я родился, она все равно у меня на спине висит. Мне это очень мешает», — признался он, пояснив, что для многих украинцев он остается «русским», несмотря на свою позицию.

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