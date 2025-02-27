Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о замке Якубовича

SHOT: телеведущий Якубович владеет замком за 1 млрд рублей
close
Global Look Press

Телеведущий Леонид Якубович владеет замком в Подмосковье. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Замок Якубовича на участке в 30 соток находится в деревне Веледниково Истринского района Подмосковья. Его стоимость оценивают в миллиард рублей. По данным издания, телеведущий также обладает двухкомнатной квартирой площадью 60 квадратных метров на Каретном Ряду и десятикомнатным жильем в Хамовниках в Москве.

Как отмечает SHOT, десятикомнатная квартира занимает почти весь третий этаж, а ее стоимость оценивается в 202 миллиона рублей. Издание утверждает, что у телеведущего также есть 13 соток подмосковной земли в деревне Сивково Одинцовского района с небольшим домом и баней. Цена этой недвижимости оценивается в 16 миллионов рублей.

Также издание обнаружило у Якубовича 64 штрафа за нарушение ПДД на 42 тысячи рублей.

В ноябре 2024 года Якубович ушел со съемок «ЧБД», упрекнув ведущих, что они не дали ему рассказать историю. По словам шоумена, ему не понравилась концепция проекта и юмор ведущих, поэтому в середине съемки он замолчал и не стал рассказывать свою историю до конца.

Ранее в Москве подожгли дверь квартиры Левы Би-2.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами