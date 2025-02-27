Лишившийся гражданства Subo унижал полицейских на камеру

Поводом для проверки блогера-миллионника Subo (настоящее имя Субхан Мамедов Мурад Оглы) стали пранки над полицейскими. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, Мамедов унижал правоохранителей на камеру. Увидев один из таких роликов, сотрудники МВД проверили соцсети блогера за последние три года, а также поставили под вопрос законность получения им российского гражданства.

В данный момент лишившийся российского гражданства Subo находится в ОАЭ. У него осталось гражданство Азербайджана.

26-летний Subo получил в сети известность как пранкер — он снимал провокационные ролики с прохожими. После рекламировал «криптоинвесторов», а недавно провел среди подписчиков конкурс, по результатам которого обещал победителю 7% доли в его бургерной.

О лишении гражданства стало известно 27 февраля.

Ранее сербский режиссер Эмир Кустурица рассказал о скором получении российского гражданства.