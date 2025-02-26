«Не запрещать»: Михалков призвал квотировать иностранное кино в России

Режиссер Никита Михалков заявил, что зарубежное кино нужно квотировать в России

Народный артист России Никита Михалков заявил, что в России нужно квотировать иностранное кино. Слова режиссера передает РИА Новости.

«Не запрещать — квотировать. Потому что огромное количество разных прокатных компаний, которых даже названия никто не знает, они покупают фильмы класса С, которые даже там не смотрят по своему качеству, и зарабатывают на этом деньги», — выразил мнение режиссер.

Недавно в СМИ появилась информация о возобновлении кинопоказов голливудских картин в России, которую председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков назвал слухами. Эксперт уверил, что переговоры с крупными голливудскими мейджорами не возобновятся в ближайшие два-три месяца.

Воронков также напомнил, что многие иностранные компании и не уходили после февраля 2022 года. По его словам, в России выходило много фильмов категории «Б» — фестивальных проектов небольших студий, а не крупных мейджоров.

«Никто ничего не знает пока что, но в этом вопросе есть два аспекта: насколько быстро будут готовы иностранные компании возвращаться в РФ и насколько быстро Россия их пустит обратно», — отмечал Воронков.

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