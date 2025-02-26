Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Не запрещать»: Михалков призвал квотировать иностранное кино в России

Режиссер Никита Михалков заявил, что зарубежное кино нужно квотировать в России
close
Светлана Шевченко/РИА Новости

Народный артист России Никита Михалков заявил, что в России нужно квотировать иностранное кино. Слова режиссера передает РИА Новости.

«Не запрещать — квотировать. Потому что огромное количество разных прокатных компаний, которых даже названия никто не знает, они покупают фильмы класса С, которые даже там не смотрят по своему качеству, и зарабатывают на этом деньги», — выразил мнение режиссер.

Недавно в СМИ появилась информация о возобновлении кинопоказов голливудских картин в России, которую председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков назвал слухами. Эксперт уверил, что переговоры с крупными голливудскими мейджорами не возобновятся в ближайшие два-три месяца.

Воронков также напомнил, что многие иностранные компании и не уходили после февраля 2022 года. По его словам, в России выходило много фильмов категории «Б» — фестивальных проектов небольших студий, а не крупных мейджоров.

«Никто ничего не знает пока что, но в этом вопросе есть два аспекта: насколько быстро будут готовы иностранные компании возвращаться в РФ и насколько быстро Россия их пустит обратно», — отмечал Воронков.

Ранее стало известно, за сколько Томми Кэш готов выступить в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами