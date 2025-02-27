Соседов раскрыл закулисье телевизионных шоу и назвал зрителей наивными

Телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с NEWS.ru рассказал о тяжелой работе на шоу и программах.

По мнению Соседова, зрители думают, что на телевидении «все само собой поет и пляшет». Он заявил, что команды тв-проектов прикладывают огромное количество труда, чтобы их создать. Музыкальный критик отметил, что над передачами работает большое количество людей – режиссеры, сценаристы, артисты, операторы, музыканты, аранжировщики, сотрудники, отвечающие за технику и прочее.

«Им даже в голову не приходит, что это работа огромного коллектива, адская работа», — заявил критик.

Соседов отметил, что команда ночами монтирует эпизод и не спит, чтобы все было сделано вовремя.

«Наши зрители очень наивны. В эфире идет программа очень долго, а снимается она, естественно, еще дольше. То есть полдня мы снимаем, порой без пауз практически. Там мы все улыбаемся, все замечательно», — поделился телеведущий.

Как отметил Соседов, он зачастую очень изнурен и долгое время не может прийти в себя после съемок.

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