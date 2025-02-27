Эмир Кустурица объяснил, почему больше не следит за премией «Оскар»

Сербский режиссер Эмир Кустурица признался в беседе с RTVI, что последние 15 лет не следит за международной кинопремией «Оскар».

Кустурица считает, что «Оскар» перестал быть показателем лучших фильмов в мире.

«(«Оскар») отражает лишь идеологические отношения, дружбу в Голливуде. Мне это неинтересно», — отметил режиссер.

По мнению Кустурицы, сейчас люди делают из фильма религию и дают статус культового, если в картине снимаются отличные актеры. Он назвал Голливуд сектой, где «смешиваются христианство и иудаизм». Как считает режиссер, голливудские фильмы перестали быть остросоциальными.

В феврале Кустурица заявил, что Борисов сыграет в его новом фильме «Как я не снял «Преступление и наказание»». Актер должен сыграть самого режиссера.

23 января сообщалось, что Юру Борисова номинировали на премию «Оскар» в категории «Лучший актер второго плана» за драмеди «Анора». Конкуренцию ему составят: Киран Калкин («Настоящая боль»), Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»), Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа») и Гай Пирс («Бруталист»).

Ранее Эмир Кустурица рассказал о скором получении российского гражданства.