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Катя Лель вспомнила, как ее поддерживала свекровь после развода

Певица Катя Лель призналась, что ее поддержала свекровь после развода с Кузнецовым
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Евгений Одиноков/РИА Новости

Певица Катя Лель призналась в интервью Наталье Подольской, что свекровь поддержала ее после развода с Игорем Кузнецовым.

«Я была к этому (разводу) готова. Просыпаюсь первого мая и пишу его маме прекрасной и ему. Естественно, шок. Его мама сказала: «Катенька, твоему терпению пришел конец! Тебе нужно памятник поставить!» Она же все это видела своими глазами», — поделилась артистка.

Лель рассказала, что причиной развода стало чрезмерное употребление алкоголя Кузнецовым и его измены. При этом артистка считает экс-супруга хорошим отцом для их общей дочери Эмилии. По словам певицы, бывший муж и дочь близки, но видятся нечасто. Исполнительница хочет, чтобы экс-супруг уделял больше времени воспитанию ребенка и вносил вклад в ее благосостояние.

«Почему-то мужчины позволяют этому происходить, понимая, что: «Ну мама же есть!». Ну, папа-то тоже есть», — отметила певица.

7 декабря 2024 года стало известно, что Катя Лель развелась с мужем Игорем Кузнецовым. Пара официально узаконила свои отношения в 2008 году: Кузнецов и Лель были вместе на протяжении 18 лет, а в браке — 15. Примерно через год после торжества у пары родилась дочь Эмилия.

Ранее Катя Лель назвала качества идеального мужчины.

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