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Катя Лель назвала качества идеального мужчины

Певица Катя Лель: мой будущий мужчина обязательно должен быть самодостаточным
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Катя Лель назвала mk.ru качества, которые ее привлекают в мужчинах.

«Он должен быть прежде всего добрым, свободным, осознанным, самодостаточным. И самое главное — человеком, который уже сам себя сделал», — заявила артистка.

Также Лель подчеркнула, что пока не собирается вновь связывать себя узами брака после развода. Она заявила, что сейчас чувствует себя счастливой.

«Конечно, ухажеры у меня имеются. Но я пока к ним присматриваюсь. Решила дать себе возможность насладиться этим временем», — подчеркнула исполнительница.

7 декабря 2024 года стало известно, что Катя Лель развелась с мужем Игорем Кузнецовым. Пара официально узаконила свои отношения в 2008 году: Кузнецов и Лель были вместе на протяжении 18 лет, а в браке — 15. Примерно через год после торжества у пары родилась дочь Эмилия.

В сентябре Лель рассказывала, что инопланетяне не дают ей заниматься сексом. Она объясняла, что пришельцы «не подпускают» ее к мужчинам, чтобы она берегла свою энергию для юбилейного концерта. 20 сентября 2024 года артистке исполнилось 50 лет.

Ранее стала известна личность нового возлюбленного Ольги Бузовой.

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