Никас Сафронов продал картину арабскому музею за $500 тысяч

Художник Никас Сафронов признался в беседе с aif.ru, что продал одну из своих картин музею в арабской стране.

У Сафронова купили работу «Улыбка вечной карусели», в отсылающую к картине «Джоконда» Леонардо да Винчи. Ее стоимость составила $500 тысяч (около 42,9 миллиона рублей по текущему курсу – «Газета.Ru»). Как отметил художник, большая часть этих средств уйдет на благотворительность.

10 февраля Никас Сафронов встретился с папой Римским в Ватикане. Он подарил ему картину, побывавшую в космосе. Речь идет о его работе, на которой изображен храм Сан-Хосе-де-Флорес — первое место служения папы Франциска в Буэнос-Айресе. Именно это произведение летало вокруг космической орбиты с марта по сентябрь 2022 года. Ее доставил на МКС космонавт Олег Артемьев.

По словам Сафронова, понтифик случайно заметил новость про отправленную картину в космос. После, как заявил художник, папа Римский растрогался и пожелал познакомиться с ним. Портретист отметил, что папа Франциск также предложил ему сделать выставку в Ватикане.

Ранее Никас Сафронов рассказал, от чего отказался ради армии.