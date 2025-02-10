Российский художник Никас Сафронов встретился с папой Римским в Ватикане и подарил ему свою картину, побывавшую с Международной космической станции. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Канал опубликовал совместное фото понтифика и художника. Личная аудиенция с художником прошла в библиотеке Апостольского дворца.

На подаренном полотне изображено первое место служения папы Франциска в Буэнос-Айресе. Картина с марта по сентябрь 2022 года была на МКС, куда ее доставил космонавт Олег Артемьев. Как утверждается, Папа благословил Сафронова на создание коллекции полотен для Ватикана.

Накануне Никас Сафронов признался, что один из его сыновей, 24-летний Ландин принял решение переехать в Россию, чтобы изучать русскую культуру и язык.

Ранее Никас Сафронов пожаловался на десятилетнюю бессонницу.