Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Актера «Полового воспитания» приговорили к 15,5 года тюрьмы за 26 сексуальных преступлений

Актер Вествуд был приговорен к 15,5 года тюрьмы за изнасилования подростков
close
alexander.westwood/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актера Александра Вествуда, снявшегося в нескольких эпизодах сериала «Половое воспитание», приговорили к 15,5 года тюремного заключения за изнасилование 16-летней девушки и другие сексуальные преступления. Об этом сообщает Deadline.

По данным СМИ, зал суда разразился аплодисментами, когда судья огласил приговор 24-летнему артисту. Вествуда признали виновным в 26 сексуальных преступлениях.

Судья Нил Чаула заявила, что артист пользовался своим статусом учителя, чтобы совращать впечатлительных подростков на уроках актерского мастерства.

«Это была кампания, длившаяся чуть более 10 лет и имевшая разрушительные последствия <…> Вы — серийный сексуальный преступник, и это стало частью вашего образа жизни», — обратилась она к актеру.

На суде выяснилось, что Вествуд убедил одну из учениц раздеться для сцены из греческой мифологии, а другую обучал «сцене мастурбации». На занятии актер трогал одну из девушек за грудь и влагалище. Еще одну жертву мужчина пытался изнасиловать, но ей удалось убежать.

Александр Вествуд, утверждает издание, ухмылялся, когда суд зачитывал подробности его преступлений. Он также отказался признавать свою вину в преступлениях, которые были совершены с 2020 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что у лидера группы «Три дня дождя» нашли судимость из-за поддельных водительских прав.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами