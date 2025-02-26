Актера «Полового воспитания» приговорили к 15,5 года тюрьмы за 26 сексуальных преступлений

Актер Вествуд был приговорен к 15,5 года тюрьмы за изнасилования подростков

Актера Александра Вествуда, снявшегося в нескольких эпизодах сериала «Половое воспитание», приговорили к 15,5 года тюремного заключения за изнасилование 16-летней девушки и другие сексуальные преступления. Об этом сообщает Deadline.

По данным СМИ, зал суда разразился аплодисментами, когда судья огласил приговор 24-летнему артисту. Вествуда признали виновным в 26 сексуальных преступлениях.

Судья Нил Чаула заявила, что артист пользовался своим статусом учителя, чтобы совращать впечатлительных подростков на уроках актерского мастерства.

«Это была кампания, длившаяся чуть более 10 лет и имевшая разрушительные последствия <…> Вы — серийный сексуальный преступник, и это стало частью вашего образа жизни», — обратилась она к актеру.

На суде выяснилось, что Вествуд убедил одну из учениц раздеться для сцены из греческой мифологии, а другую обучал «сцене мастурбации». На занятии актер трогал одну из девушек за грудь и влагалище. Еще одну жертву мужчина пытался изнасиловать, но ей удалось убежать.

Александр Вествуд, утверждает издание, ухмылялся, когда суд зачитывал подробности его преступлений. Он также отказался признавать свою вину в преступлениях, которые были совершены с 2020 по 2021 год.

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