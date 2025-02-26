Американке грозит 20 лет тюрьмы за попытку продать особняк Элвиса Пресли

Американке Лизе Жанин Финдли грозит 20 лет тюрьмы за попытку продать с аукциона особняк Грейсленд Элвиса Пресли. Об этом сообщает metro.co.uk.

Финдли утверждала, что дочь Пресли Лиза Мари незадолго до своей кончины в 2023 году заложила имущество отца ради того, чтобы взять 3 млн фунтов стерлингов у частного кредитора. Когда дочери Пресли не стало, то Финдли начала угрожать ее семье. Она заявляла, что продаст Грейсленд, если наследники Пресли не выплатят ей 2 млн 250 тыс. фунтов стерлингов.

По данным metro.co.uk, в беседе с семьей артиста Финдли выдавала себя за трех разных людей. Она также подделала несколько документов ради аферы и опубликовала в местной газете фальшивое объявление о конфискации особняка.

Внучка Элвиса Пресли Райли Кио обратилась в полицию после того, как увидела поддельное объявление. Она заявила, что ее мать никогда не занимала деньги у мошенницы и не встречалась с нотариусом, чтобы заверить документы.

Лизе Жанин Финдли предъявили обвинения по двум пунктам, среди которых кража личных данных при отягчающих обстоятельствах. Она отказалась признавать свою вину.

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