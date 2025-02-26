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Американке грозит 20 лет тюрьмы за попытку продать особняк Элвиса Пресли

Семью Элвиса Пресли пыталась обмануть мошенница почти на 3 млн фунтов стерлингов
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Danita Delimont/Global Look Press

Американке Лизе Жанин Финдли грозит 20 лет тюрьмы за попытку продать с аукциона особняк Грейсленд Элвиса Пресли. Об этом сообщает metro.co.uk.

Финдли утверждала, что дочь Пресли Лиза Мари незадолго до своей кончины в 2023 году заложила имущество отца ради того, чтобы взять 3 млн фунтов стерлингов у частного кредитора. Когда дочери Пресли не стало, то Финдли начала угрожать ее семье. Она заявляла, что продаст Грейсленд, если наследники Пресли не выплатят ей 2 млн 250 тыс. фунтов стерлингов.

По данным metro.co.uk, в беседе с семьей артиста Финдли выдавала себя за трех разных людей. Она также подделала несколько документов ради аферы и опубликовала в местной газете фальшивое объявление о конфискации особняка.

Внучка Элвиса Пресли Райли Кио обратилась в полицию после того, как увидела поддельное объявление. Она заявила, что ее мать никогда не занимала деньги у мошенницы и не встречалась с нотариусом, чтобы заверить документы.

Лизе Жанин Финдли предъявили обвинения по двум пунктам, среди которых кража личных данных при отягчающих обстоятельствах. Она отказалась признавать свою вину.

Ранее сообщалось, что известной телеведущей диагностировали рак груди за несколько часов до родов.

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