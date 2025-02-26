Известной телеведущей диагностировали рак груди за несколько часов до родов

Телеведущая Кэт Тимпф сообщила, что ей диагностировали рак во время беременности

Американская телеведущая Кэт Тимпф сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что борется с раком молочной железы.

По словам Тимпф, ей диагностировали онкологическое заболевание за несколько часов до родов. Она попросила поклонников не беспокоиться, так как рак находится на нулевой стадии. Телеведущая рассказала, что ей сделали билатеральную (двойную) мастэктомию.

Билатеральная мастэктомия — это операция, при которой удаляются обе молочные железы. Такое хирургическое вмешательство может быть выполнено даже в случае поражения раком лишь одной молочной железы.

Тимпф призналась, что относится к своему диагнозу с юмором. Она спросила у врачей, может ли сохранить копию УЗИ своей опухоли, чтобы поместить ее на холодильник рядом с УЗИ своего сына. Телеведущая порадовалась, что врачи поддержали ее черный юмор.

«Через минуты после рождения моего мальчика я говорила с медсестрами, как в моей ситуации можно сообщить о появлении на свет ребенка. Должна ли я сказать: «Мама и малыш в порядке. Кроме того, что у мамы рак груди. И, возможно, ребенок стал заторможенным из-за кормления грудью, прошедшей двойную мастэктомию». А затем отключить телефон на неделю?» — поделилась телеведущая.

Тимпф отметила, что все еще привыкает к новой реальности. Ей предстоит три месяца декрета. Она поблагодарила всех за поддержку и любовь.

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