Новый худрук «Ленкома» раскрыл сроки возвращения в театр Певцова и Захаровой

Худрук «Ленкома» Панков сообщил, что Певцов и Захарова вернутся на сцену театра в марте

Новый художественный руководитель «Ленкома» Владимир Панков в интервью «Газете.Ru» рассказал о сроках возвращения на сцену театра актеров Дмитрия Певцова и Александры Захаровой.

«В марте должны выйти. В «Юноне и Авось» появится Дмитрий Анатольевич, а Александра Марковна в «Вишневом саде» — я думаю, в этот же период. Мы договорились о том, что заканчиваем дрязги, вот просто заканчиваем. Будем делать с ними и новые работы», — сообщил Панков.

Владимир Панков был назначен художественным руководителем «Ленкома» в январе 2025 года. Его предшественником на этом посту был многолетний руководитель театра Марк Захаров, после смерти которого в 2019 году учреждение работало без худрука. Должность главного режиссера в этот период занимали сначала Марк Варшавер, затем — Алексей Франдетти.

Певцов в последний раз выходил на сцену «Ленкома» осенью 2024 года, вскоре об уходе из театра сообщила и Захарова.

Полное интервью с Панковым читайте здесь.

Ранее Панков намекнул, что намерен убрать из репертуара «Ленкома» созданные после смерти Захарова спектакли.